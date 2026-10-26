Crucero Santa Fe-Cervera en Guanajuato lleva apenas 55 por ciento de avance

Guanajuato, Gto.- El tercer carril del entronque de avenida Santa fe con el acceso a Cervera, cerca de la Fiscalía, sigue en construcción. La obra no fue contemplada cuando en 2023 se inauguró la segunda fase de reurbanización de la vialidad y con la colocación de semáforos en el crucero su carencia ocasionó enormes problemas de movilidad.

La presidencia municipal informó que continúan las labores de construcción de un tercer carril en el entronque, “el cual ayudará a mejorar la movilidad de miles de automovilistas, locales y foráneos, la Dirección de obra pública informó que el avance del proyecto es de casi 55 por ciento”.

El reporte señala que se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de las instalaciones hidrosanitarias, que mejorarán los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial. El personal también realiza sondeos para la ubicación de tuberías, trabajos de excavación en caja para albergar capas de terracería, retiro de tubería de drenaje pluvial que no está a la profundidad adecuada, entre otros.

Añade que la empresa contratada trabaja en excavación de zanjas para la instalación del nuevo drenaje pluvial y sanitario, y retiran el material producto de la excavación y demolición, todo en conjunto con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), para garantizar que las maniobras se realicen conforme a las especificaciones del organismo operador.

Las labores en el sitio continúan, por lo que se recomienda a las personas que viven o circulan por esta zona con regularidad, establecer rutas alternas y calcular sus tiempos de traslado para evitar percances.

La información no da fecha precisa de conclusión, aunque se supone que debía estar antes de la mitad de noviembre.

Cuando se reurbanizó la avenida, no pavimentaron unos 50 metros antes del entronque. Mientras que el resto de la vialidad fue repavimentada con concreto hidráulico, ese tramo quedó con dos carriles de asfalto y otro de tierra recubierta con chapopote.

Un carril era para vehículos procedentes de Las Teresas, otro era para dar vuelta a Cervera y otro más para continuar derecho a las Teresas, el de regreso. Sin embargo, las lluvias generaron enormes baches en el asfalto y el de tierra recubierta fue arrasado y quedó intransitable.

Co n la colocación de semáforos la movilidad se hizo más lenta, pero con el mal estado del suelo del crucero se convirtió en un caos mucho mayor y obligó a que la repavimentación fuera incluida en el programa de obra pública municipal.