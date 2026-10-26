Guadalupe Taddei anuncia su renuncia al INE tras escándalo de contratos millonarios y viaje de su hijo a París

Ciudad de México.- En medio de investigaciones por presuntas irregularidades en contratos millonarios, posibles conflictos de interés y la difusión de videos que muestran a su hijo en París acompañado de un proveedor del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala anunció que presentará su renuncia a la presidencia del organismo este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados.

La decisión ocurre después de varios días de cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y las relaciones personales de la funcionaria con empresarios que han obtenido contratos para suministrar materiales electorales.

Uno de los episodios que intensificó la controversia fue la difusión de videos en los que aparece Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta, acompañado de José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con Cajas Graf, una de las compañías proveedoras del INE que se encuentran bajo escrutinio.

Las imágenes fueron difundidas por Latinus y muestran a ambos durante una estancia en París, Francia, lo que provocó nuevas preguntas sobre la relación entre el entorno familiar de Taddei y empresarios beneficiados con contrataciones del instituto.

Aunque los videos muestran la convivencia entre el hijo de la funcionaria y el empresario, por sí solos no demuestran que existieran actos de corrupción ni permiten establecer quién pagó los gastos del viaje.

Contratos por casi 200 millones de pesos bajo cuestionamiento

La controversia no se limita a los videos difundidos recientemente. Las investigaciones periodísticas también han señalado presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por el INE con empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

Entre las compañías mencionadas se encuentran Cajas Graf y Corporativo ZEG, vinculadas con la fabricación y suministro de materiales electorales.

Uno de los contratos cuestionados corresponde a una adjudicación directa por aproximadamente 197 millones de pesos realizada durante el proceso electoral de 2024 para la fabricación de urnas y mamparas, después de que una licitación fuera declarada desierta.

Los señalamientos incluyen posibles vínculos entre representantes de las empresas y personas que ocuparon cargos administrativos dentro del organismo electoral.

Entre los nombres mencionados se encuentra Jesús Octavio García González, quien fue director de Administración del INE entre septiembre de 2025 y abril de 2026 y que, de acuerdo con las investigaciones periodísticas, habría representado anteriormente a empresas relacionadas con los proveedores investigados.

Estos antecedentes han generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y sobre los mecanismos utilizados para adjudicar contratos financiados con recursos públicos.

Auditoría Superior investiga posibles irregularidades y triangulación de recursos

La controversia escaló cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de una investigación de oficio sobre contrataciones del INE y de organismos públicos locales electorales.

La revisión contempla indicios de posibles irregularidades en procesos de contratación, conflictos de interés, acuerdos indebidos entre proveedores y triangulación de recursos públicos.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las sospechas involucran a una red de al menos siete empresas proveedoras, algunas de las cuales también estarían bajo revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Entre las prácticas que se investigan se encuentra la posible simulación de competencia en licitaciones, mediante la participación de empresas aparentemente distintas que podrían mantener vínculos entre sus propietarios o representantes.

La ASF deberá determinar si existieron irregularidades y, en su caso, las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, las investigaciones no constituyen una resolución que acredite actos de corrupción por parte de Taddei o de los empresarios señalados.

Videos del hijo de Taddei en Francia aumentaron la presión

La difusión de las imágenes del viaje a París colocó nuevamente bajo escrutinio la relación entre la familia de Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas.

El empresario aparece en las grabaciones junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei durante una estancia en un hotel de lujo de la capital francesa.

El caso generó críticas porque Hernández Casillas está relacionado con empresas que han obtenido contratos millonarios del INE, organismo presidido por la madre del joven.

El expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, cuestionó públicamente la situación y consideró que los videos reflejan una conducta incompatible con la responsabilidad institucional de la presidencia del organismo.

Ugalde también planteó interrogantes sobre el origen de las filtraciones y las posibles disputas internas alrededor de la funcionaria.

Sin embargo, permanece sin esclarecer si los gastos del viaje fueron cubiertos por el empresario, por los propios participantes o por terceros, así como si existió algún beneficio indebido relacionado con las contrataciones del instituto.

De rechazar su salida a anunciar la renuncia

La decisión de Guadalupe Taddei representa un cambio frente a la postura que había sostenido durante los días anteriores.

El 22 de octubre, durante una sesión del Consejo General del INE, la consejera presidenta rechazó los señalamientos y sostuvo que los ataques contra su gestión también buscaban afectar la estabilidad del organismo electoral.

Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se realizaran las auditorías necesarias para esclarecer las acusaciones y señaló que no debía existir ninguna sospecha de corrupción dentro de la autoridad electoral.

El 24 de octubre, todavía se difundían declaraciones y versiones sobre la intención de Taddei de permanecer en el cargo.

Sin embargo, el domingo 25 de octubre anunció que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados.

En su comunicado, la funcionaria reconoció la circulación de señalamientos, filtraciones y versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales, aunque insistió en que cada acusación debe examinarse con pruebas y mediante los procedimientos institucionales correspondientes.

Taddei no reconoció responsabilidad en las presuntas irregularidades ni señaló expresamente los contratos investigados o el viaje de su hijo como motivos de su decisión.

Argumentó que su salida responde a la necesidad de proteger la estabilidad, credibilidad e independencia del Instituto Nacional Electoral.

Renuncia en plena preparación de las elecciones de 2027

La salida anunciada por Taddei ocurre en un momento especialmente relevante para el INE, que desde el 10 de septiembre desarrolla las actividades del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El organismo tiene la responsabilidad de organizar las elecciones federales del próximo año, en las que se renovará la Cámara de Diputados, además de coordinarse con las autoridades electorales locales para los comicios estatales.

Guadalupe Taddei asumió la presidencia del instituto en abril de 2023, para un periodo de nueve años que debía concluir en 2032.

De concretarse su renuncia, dejaría el cargo aproximadamente cinco años y medio antes de finalizar su nombramiento.

La Cámara de Diputados deberá intervenir en el procedimiento correspondiente para cubrir la vacante, mientras el instituto mantiene sus responsabilidades en la organización electoral.

La funcionaria afirmó que dedicó 33 años de su vida al servicio electoral mexicano y sostuvo que las investigaciones deben continuar independientemente de su salida.

Su renuncia, sin embargo, no resuelve las preguntas sobre las contrataciones cuestionadas, la relación entre proveedores y funcionarios, ni los posibles conflictos de interés que ahora investigan las autoridades.

El esclarecimiento de estos hechos será fundamental para determinar si existieron responsabilidades y conocer cómo se administraron los recursos públicos destinados a la organización de las elecciones.