IEEG conmemora el Día de la Mujer con panel sobre liderazgo femenino en municipios

Guanajuato, Gto.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) a través de la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres (CCVPEM) y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGND), conmemoró el Día Internacional de la Mujer.

Como actividad conmemorativa se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana León, el Panel ‘Rompiendo los techos de cristal en los municipios’, en el que participaron Miriam Guadalupe Gutiéerez Mora y Elizabeth Martínez Gutiérrez, consejeras electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, respectivamente; moderó Vanessa Góngora Cervantes, investigadora y académica de la Universidad de Guanajuato.

El objetivo fue analizar y destacar la relevancia de que un mayor número de municipios sean liderados por mujeres, reconociendo el impacto positivo que su participación en los espacios de gobierno local tiene en el fortalecimiento de la democracia, la equidad de género y la toma de decisiones inclusivas.

Asimismo, se reflexionó sobre cómo el liderazgo de las mujeres contribuye a una gestión más diversa, representativa y cercana a las necesidades de la sociedad.

En su mensaje, el consejero electoral y presidente de la CCVPEM, Luis Gabriel Mota, destacó la importancia de abrir este tipo de espacios para reflexionar sobre los aún existentes desequilibrios que la igualdad entre mujeres y hombres no ha resuelto, la llegada de más mujeres a las presidencias municipales, sitios donde se toman decisiones día a día y que impactan de manera directa en la vida de las personas y comunidades.

Estuvieron presentes la consejera electoral, Blanca Marcela Aboytes Vega; la secretaria ejecutiva, Indira Rodríguez Ramírez; autoridades de la Ibero León; de la Junta Local del INE en Guanajuato; representantes de partidos políticos, comunidad estudiantil y personal del IEEG.