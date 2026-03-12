Condenan a 27 años de prisión a secuestrador en León

León, Guanajuato.– La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 27 años de prisión en contra de Gerardo “N”, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro, cometido en la ciudad de León. La resolución fue dictada por la autoridad judicial mediante procedimiento abreviado.

De acuerdo con la investigación, el 2 de abril de 2020, alrededor de las 18:35 horas, la víctima se encontraba en su negocio cuando fue contactada bajo el argumento de que se requería un presupuesto. Al aceptar la solicitud, acudió a un domicilio ubicado en la colonia La Selva.

Una vez dentro del inmueble, Gerardo “N” lo privó de su libertad y lo obligó a proporcionar números telefónicos de sus familiares, a quienes posteriormente llamó para exigir una suma millonaria a cambio de su liberación.

Tras varias negociaciones, los familiares acordaron entregar dinero en efectivo y objetos de valor, entre ellos dos vehículos, como pago para obtener la liberación de la víctima.

Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad de León lograron ubicar al ahora sentenciado y le dieron alcance sobre el bulevar Téllez Cruces, donde fue detenido en posesión del dinero y los bienes entregados como rescate.

La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía llevó al acusado a aceptar su culpabilidad. Ante ello, el órgano jurisdiccional dictó la sentencia de 27 años de prisión, además del pago por la reparación del daño.