CONCACAF: Pierde Toluca con un jugador más en San Diego

Por Domingo López

San Diego, California.- Los flamantes bicampeones del fútbol mexicano perdieron de manera desastrosa ante el San Diego FC de la MLS en la ida de los octavos de final de la “concachampions”. Los choriceros jugaron con un jugador más que su rival desde el minuto 12, aunque eso no impidió su inminente derrota con un puntaje de 3 a 2 goles en favor de sus oponentes.

El partido inició sus primeros minutos en iguales condiciones, sin embargo, cambió debido a la expulsión de Marcus Ingvarsten. Toluca iba ganando el juego desde el minuto 16, gracias al gol de Jesús Gallardo. Dichas circunstancias presumían una posible goleada a favor del equipo mexicano al tener 1 jugador de más y 1 gol a favor, pero sorpresivamente la velocidad de los delanteros del San Diego logró romper la defensa del equipo mexiquense, revirtiendo el marcador por 3 puntos a 1. Esta marca refleja la exhibición de fútbol recibida por el Toluca.

Al minuto 88 fue expulsado Manu Dua del San Diego por lo que los choriceros contaban ahora con dos jugadores más que su equipo rival. Finalmente pudieron descontar con gol de Helinho al minuto 90 para dejar el marcador en 3 goles a 2.

Se espera que los mexicanos pueden revertir el resultado en el juego de vuelta en Toluca, aún asilo lo ocurrido en San Diego es una muestra más de que los equipos de la MLS han emparejado o superado el nivel de fútbol de los equipos de la Liga MX.