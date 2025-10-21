“Su codicia gobierno y empresarios nos dejarán en sequía”: Acámbaro

Acámbaro, Guanajuato.- Letreros con leyendas como “Gobierno corrupto”, “Su codicia gobierno y empresarios nos dejarán en sequía” y “Gobernadora, usted nunca nos ha visto en tiempo de sequía” llenaron la entrada de la presa Solís para exigir la cancelación del acueducto. Sin aparente apoyo de la presidenta de Acámbaro, campesinos y gente del municipio, Jerécuaro y Salvatierra se reunieron en defensa del recurso.

“La presa se ha llenado porque estos dos años ha llovido mucho, ¿qué va a pasar cuando haya sequía?”, comentó uno de los asistentes con la preocupación de que las modificaciones de la presa dejen sin agua a su comunidad. Las obras ya comenzaron, pero los habitantes aledaños a la presa Solís se unen para detener el proyecto, que supuestamente se planteó sin considerar sus necesidades.

Durante la protesta, otro de los interesados expresó que Acámbaro ya ha sido saqueado de muchas maneras: “Ya nos quitaron lo que había; las piedras, las gradas alrededor del templo, ya se llevaron la estatua de Zeus. ¿Qué es lo que se van a llevar ahora? Nuestra agua, no permitamos que se lleven nuestra agua”.

Pese a que la alcaldesa de Acámbaro, Claudia Silva manifestó estar del lado del municipio y los agricultores, su ausencia no fue bien vista por quienes se reunieron en la protesta pacífica. En una entrevista previa, Claudia dijo no haber firmado el acuerdo respecto a la construcción del acueducto, deslindándose de su ejecución.

La presidenta afirmó estar luchando por los derechos de los acambarenses, pero los ciudadanos piden acciones respecto al recurso hídrico, mismas que se presume, no se han llevado a cabo.