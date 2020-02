Huanimarenses apoyan la lucha femenina

Huanímaro, Guanajuato.- Colectivos feministas y organizaciones civiles de distintos estados de la República convocaron a protestar y realizar un paro nacional, en el marco del Día Internacional de la Mujer 8 de marzo, para manifestarse en contra de la violencia de género y los feminicidios.

El 9 de marzo, se convoca a todas las mujeres a que se unan al paro nacional #UnDíaSinNosotras que consiste en no asistir a las escuelas, ni centros de trabajo, además de no consumir servicios. “Si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y sin lo que consumimos”, señala la convocatoria difundida en redes sociales.

Y ante esta lucha los huanimarenses opinan:

“Esto es algo muy revolucionario debido a que es muy importante que las mujeres estemos alzando la voz, amigas mías han sufrido cualquier tipo de acoso, en Huanímaro me siento más segura en ese aspecto pero debo decir que en Irapuato si me da mucho miedo, en lo personal he recibido acoso en las calles y por redes sociales” Martha, 22 años

“Erradicar el problema será bastante difícil, lamentablemente todo eso viene desde la educación, en el núcleo familiar no nos enseñan que los hombres somos iguales a las mujeres, el trabajo es de nosotros, tenemos que inculcarle a nuestros hijos esa parte, acepto que si he cometido alguna falta de respeto hablándole a alguna señorita de forma grosera y me arrepiento, el movimiento nos muestra una manifestación pacífica y creo que una buena forma de ver lo que sucede” Gerardo, padre de familia.

“Toda la violencia que vivimos es culpa en gran parte del gobierno, nadie hace nada, y tienen las denuncias, yo he sufrido acoso y por miedo no decía nada, yo pensaba que tenía la culpa, pues la persona que lo hizo era familiar mío, pensando que era todo normal hasta que me di cuenta que las cosas no eran así, por eso yo me uno al movimiento” Perla, 19 años.