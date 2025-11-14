Hoy se estrena la obra “Despedida de Soltera” en el Auditorio Emiliano Zapata

El taller de teatro de la Casa de la Cultura de Manuel Doblado llevará a escena una obra llena de humor y enredos, con nuevas funciones programadas este mes

Redacción Notus14 noviembre, 2025

Manuel Doblado, Guanajuato.- El taller de teatro de la Casa de la Cultura de Manuel Doblado se presentará hoy 14 de noviembre en el Auditorio Emiliano Zapata del Comité Ejidal, con la obra denominada “Despedida de Soltera”.

El taller dirigido por el maestro José Jesús Méndez, ha montado esta obra con la participación de 9 jóvenes entusiastas, que han encontrado en las artes escénicas una puerta para expresarse ampliamente y de vivir en carne propia la creación artística.

La obra “Despedida de Soltera” es una comedia ligera llena de picardía, situaciones y enredos que mantendrá al espectador con una sonrisa en todo momento y a la vez pendiente del inesperado desenlace de la protagonista de esta obra.

Además, el taller de teatro, tienen en puerta otras presentaciones durante este mes en los siguientes viernes 21 y viernes 28, en el mismo Auditorio Emiliano Zapata ubicado en la calle José Antonio Torres #118 B,. No te quedes sin ver esta fantástica puesta en escena.

