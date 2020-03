Hoy más que nunca necesitamos frenar la violencia contra la mujer: Gobernador de Guanajuato

León, Guanajuato.- En la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que hoy, más que nunca, “necesitamos frenar la violencia contra la mujer”.

Dijo que su gobierno se siente muy comprometido con este tema y que continuará trabajando políticas públicas para lograr erradicar la violencia contra la mujer.

“En Guanajuato estamos convencidos del valor de las mujeres en la construcción de una mejor sociedad; sabemos que hay mucho por hacer y como sociedad tenemos una gran tarea”.

“Soy un convencido que las políticas de igualdad y de inclusión impulsan la construcción de comunidades, empresas, estados y países más prósperos; no hay un solo día, en mis diarios recorridos por el estado, que no vea a las mujeres guanajuatenses en una amplia variedad de actividades productivas: en el campo, en los parques industriales, en las universidades, en los hospitales, en el deporte, en las organizaciones de la sociedad civil y en las oficinas gubernamentales, las mujeres guanajuatenses están presentes; por eso hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tenemos que refrendar el compromiso como sociedad y como autoridades”, dijo el Gobernador.

El Gobernador insistió en que hay que reeducar a los hombres y hay que entender que existe mucho avance, pero falta mucho por hacer.

“Hay hombres que todavía no acaban de entender que este día no es un festejo; no terminan de entender que se trata de escuchar a las mujeres, no de hablar; yo espero que hoy los hombres tengamos esa sensibilidad.

“Nuestra tarea es no bajar la guardia y sumar esfuerzos y seguir avanzando en la cultura de igualdad.

“En Guanajuato nos sentimos muy comprometidos con este tema y este 8 de marzo vamos a conmemorar el día internacional de las mujeres reflexionando desde casa, hagamos un examen, de cómo somos en acción y en el discurso, veamos si somos complemento de nuestra pareja”, dijo.

Este día, resaltó el Gobernador, es para conmemorar y no para felicitar a las mujeres y hoy más que nunca se debe dar importancia a los temas de igualdad de género en todos los ámbitos, y en Guanajuato se busca que las mujeres vivan todas las etapas de su vida en un entorno libre de violencia, que se les permita desarrollarse en plenitud, que sean felices y se desarrollen como personas.

Guanajuato siempre ha ido un paso adelante en la defensa y en la protección de los derechos de las mujeres y reconoció la labor de la mujer en el gobierno, como la labor de Raquel Barajas Monjarás, como punta de lanza en la búsqueda de los derechos de la mujer cuando estuvo al frente del Poder Judicial en el Estado; enfatizó la trayectoria de Adriana Camarena de Obeso, Directora de Cultura del Estado, como una mujer de temple que busca posicionar la entidad en materia cultural.

De Yoloxóchitl Bustamante Díez, Secretaría de Educación, aplaudió su trayectoria en pro de la educación desde diferentes niveles; reconoció a Sophia Huett Lopez, como policía federal de carrera y comunicóloga, y por su labor hoy como Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana en el Estado.

El Gobernador dijo que Guanajuato fue el primer Estado en certificar a sus tres poderes en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación, y hoy tiene el mayor número de dependencias y entidades certificadas con 53.

Fue también el primer Estado en implementar el Modelo de Centros Especializados para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia Mujeres y poner en marcha el Programa de Atención y Reeducación a Hombres Generadores de Violencia hacia las Mujeres y Niñas.

Se cuenta con 27 Centros de Atención Especializada, 8 más que en 2018, para detectar y atender de una manera integral y multidisciplinaria a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia; estos Centros están ubicados en 15 Hospitales Generales, en los 4 Hospitales Maternos, en 7 Hospitales Comunitarios y en el Centro de Justicia para las Mujeres. Además de una cobertura total en la entidad con instancias de atención a las mujeres en los 46 municipios.

“En Guanajuato estamos haciendo lo que nos corresponde para avanzar en la igualdad, el respeto y el reconocimiento a los derechos de las mujeres”, anticipó.

Dijo que continuará la labor con las cuatro agendas transversales del gobierno que impactan en el desarrollo, el progreso y la autonomía de las mujeres guanajuatenses: como la agenda de igualdad entre mujeres y hombres; la de inclusión con enfoque de derechos humanos para combatir la marginación y la pobreza; la de prevención social de la violencia y la reconstrucción del tejido social, que busca el fortalecimiento de las familias y la de innovación que busca políticas públicas innovadoras que den respuesta a losreclamos de las mujeres.