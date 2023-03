Hombre abusa sexualmente de joven irapuatense al abordar en ‘Primera Plus’

Irapuato, Guanajuato.- Sara – que no se llama realmente así- relató el abuso sexual que sufrió a bordo de un autobús de ‘Primera Plus’ cuando viajaba de Irapuato a CDMX y nadie hizo nada.

“Por asuntos laborales tuve que viajar a CDMX, iba sola así que me tocó al lado de este tipo, en realidad iba muy cansada y no se en que momento me quede dormida, pero sentí como el hombre me empezó a manosear, toco mi vagina, mi trasero, me abrazo y hasta me puso una cobija para hacerlo.

En el momento me saque de onda, no sabía cómo actuar, me congele ante el suceso no podía creer lo que me pasaba.

Pero lo confronte y él me decía que no, me cambie inmediatamente de lugar y al final del viaje se cambió a mi asiento para volverme a tocar y ahí fue cuando me baje y lo seguí, tenía mucho miedo y no sabía si lo que hacía estaba bien, pero quería grabarlo, que todos vieran su cara.

Quise pedir ayuda, pero la verdad estaba muy espantada y entre en shock, como cualquier víctima de abuso no sabes que hacer en el momento te congelas.

Me acerqué al servicio al cliente de ‘Primera Plus’ de la Ciudad de México para pedir ayuda y me dijo el personal que me atendió, – ‘pues hubieras gritado, aquí no podemos hacer nada’-, me sentí desprotegida, enojada y conmocionada por lo que estaba viviendo, ni siquiera me ofrecieron apoyo para protegerme del individuo, nada, nadie hizo nada.

Regresando a Irapuato, pedí ayuda con el personal de aquí y fue lo mismo, me dijeron que no podían hacer nada”, relató.

Sara señaló que decepcionada del personal de ‘Primera Plus’, pide el apoyo de la ciudadanía en general para dar con el paradero del individuo, añadiendo que el siguiente paso es denunciar ante las instancias pertinentes.