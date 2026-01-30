Exigen a Samantha Smith respaldar con estudios la instalación de semáforos

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal -Samantha Smith- afirmó en un foro celebrado para festejar los 15 años del Instituto Municipal de Planeación, que los semáforos colocados en la ciudad, sobre todo en el sur, eran para garantizar la seguridad de peatones y que son resultado de un estudio.

Casi a la misma hora, pero en el Congreso del Estado, la diputada local priista, Ruth Tiscareño Agoitia, denunciaba la problemática vial generado por la colocación de los semáforos y exigió a Smith Gutiérrez transparentar los estudios de viabilidad de dicho proyecto.

Samantha responde a las críticas en redes digitales con la afirmación de que hay más personas que apoyan la colocación de los semáforos porque ahora pueden cruzar con mayor seguridad las calles.

Ruth Tiscareño respondió con una de las críticas más constantes: el costo de 58 millones de pesos, que -afirmó- se hizo sin ningún estudio.

Comentó que el año pasado, el Gobierno Municipal anunció el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el PIMUS; sin embargo, éste no contenía el sustento técnico para instalar los semáforos:

“Si el ayuntamiento afirma tener la planificación y el proyecto correspondiente hago un llamado a que a la brevedad posible sean puestos a disposición de esta soberanía y de la ciudadanía para su conocimiento”, exhortó.

La diputada comentó que ahora, donde se colocaron los semáforos la población realiza su trayecto hasta en el triple de tiempo, de lo que anteriormente duraba el recorrido, además del tráfico que han generado los semáforos.

“Hay una congestión permanente en las calles, filas nunca antes vistas, tiempo de traslado al doble o al triple del tiempo (…) la gente lo resume mejor que cualquier diagnóstico, no necesitamos semáforos donde no teníamos problemas”.

Recordó que, el pasado viernes, un apagón desactivó los semáforos en la zona sur de la ciudad, lo cual fue festejado por parte de la ciudadanía en redes sociales, debido a que por unos momentos mejoró el flujo vial.

Y no es la única voz política en ese sentido. Carlos Arce Macías, del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, publicó los siguiente:

“LA CORRUPCIÓN CUESTA.- En un acto de corrupción, el ayuntamiento aprobó la compra de ¡58 mdp! de semáforos. Ahora no saben ni dónde ubicarlos, causando congestionamientos por todos lados. Instalarlos en la “carretera libre” significa mayor lentitud en la circulación. Así ayudan a la concesionaria, obligando a los automovilistas a usar la autopista de cuota. Este ayuntamiento viajero debe irse ya”.

Samantha responde con la colocación de más semáforos y la puesta en operación de los que ahora están con luces intermitentes “para que se acostumbre la gente”.

También en Silao

El diputado morenista Ernesto Millán presentó un punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Silao de la Victoria, para que informe al Congreso el estatus en el que se encuentran las obras del programa de obra pública del año 2025 y haga público el proyecto integral de la rehabilitación del sistema de movilidad, semaforización y monitoreo en la cabecera municipal (primera etapa), incluido en el programa de obra pública 2025.

El Programa de Obra Pública 2025 contempla 78 acciones de urbanización, electrificación, agua potable, drenaje, mejoramiento de vivienda, instalaciones educativas e infraestructura deportiva, con un presupuesto cercano a los 200 millones de pesos; sin embargo, al 30 de noviembre de ese mismo año, la cantidad reportada por la Dirección General de Obra Pública alcanzaba los 283 millones de pesos.

Mencionó que dentro de las acciones establecidas está el Proyecto Integral de la Rehabilitación del Sistema de Movilidad, semaforización y monitoreo en la cabecera municipal con una inversión de 69 millones 550 mil pesos que desarrollará la empresa SEMEX, que coincidentemente, dijo, es la misma que instaló los semáforos de la capital y de la cual también se desconoce si se realizó la licitación pública tal y como marca la ley de la materia.

El legislador agregó que costarán 20 millones más que a Guanajuato capital, sin que hasta este momento se presenten colapsos vehiculares en la entidad por los actuales y en funcionamiento, lo que sustenta la necesidad de esa inversión.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen, donde -al igual que la exigencia de la priista- será rechazado.