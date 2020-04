Hermanitos sin internet, tienen que hacer tarea

Irapuato, Guanajuato.- Kevin y Melany son dos hermanos que desde hace un mes y medio se encuentran en cuarentena junto a sus papás, pero la contingencia los tomó por sorpresa en la feria de Irapuato, al quedarse varados y sin poder regresar a casa, ahora para ellos el realizar sus tarea a través de línea ha sido un tanto complicado porque no cuentan con la suficiente señal en sus celulares de sus papás.

Kevin de 14 años de edad actualmente cursa la secundaria dijo que estos días han sido un poco complicados poder realizar sus tareas al cien por ciento a través de línea, ya que en ocasione no cuenta con señal en el teléfono de su papás, ya que es la manera en que se mantiene en contacto para desarrollar sus tareas.

“ Ha sido un poco difícil poder adaptarme y más aún porque nos hemos quedado varados en Irapuato ante la contingencia, mis papás trabajan en los juegos mecánicos de las ferias…me hacen falta mis libros y estar en casa para estudiar de manera completa” dijo Kevin.

Por su parte su hermana Melany quien cursa la primaria dijo que su tía es quien le ayuda con sus tareas y aunque es un poco complicado realizar sus tareas porque no hay mucha señal y poder conectarse a las video clases ha sido difícil.

“ Mi tía me ayuda a irme guiando a través del celular para hacer mis tareas, pero a veces no tenemos señal y no alcanzo a terminar todo completo, ya tenemos muchos días aquí en el Inforum Irapuato y ya quiero regresar a mi casa en Chiapas… y regresar a la escuela” dijo la pequeña Melany.

Sin embargo, los hermanos Kevin y Melany buscan a diario la manera de poder conectarse a internet para realizar un poco de sus tareas.

Ahora solo esperan que pronto pase esta contingencia para poder regresar a su natal Chiapas y poder regresar a la escuela de tiempo completo.