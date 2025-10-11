Con aroma de café y a ritmo de son jarocho inauguran el FIC

Guanajuato, Guanajuato.- Con la apertura de la Casa Veracruz y la ceremonia de reconocimiento a artistas y periodistas en el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas inició formalmente la edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, dio la bienvenida al Reino Unido y Veracruz, últimos invitados de honor del FIC. Autoridades federales, estatales, cuerpos diplomáticos y personal del comité organizador participaron de dos momentos de que preludian la fiesta en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

El primer acto fue en los jardines donde estuviera el Batallón Primer Ligero, sonde se instalaron decenas de stand procedentes de Veracruz, para ofrecer artesanías, productos endémicos, cocina tradicional, dulces típicos y, no podía faltar, el café veracruzano.

Ahí la gobernadora reconoció las aportaciones culturales del país y el estado invitados de honor, con la ausencia de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien atiende las inundaciones que afectan a su entidad.

La cultura y el arte son instrumentos de paz fundamentales para construir la sociedad armoniosa que todas y todos los mexicanos merecen, destacó la gobernadora, en tanto que la embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko, afirmó que el Cervantino une puentes entre naciones y añadió que 110 artistas británicos ponderan el arte y las ideas, como fuerzas transformadoras para formar un mundo mejor para todas y todos. También puso énfasis en una cultura sustentable para la paz y la preservación del medio ambiente.

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, agradeció al personal logístico y de apoyo, entre técnicos, iluminadores, escenógrafos y sonidistas de los diferentes escenarios cervantinos, por seguir posicionando al Festival como uno de los eventos culturales más importantes del mundo.

Luego entregaron la Presea Cervantina a la dramaturga y escritora chiapaneca Petrona de la Cruz, esto en el marco del Año de la Mujer Indígena, y de forma póstuma a Huemanzin Rodríguez, por su destacada trayectoria en el ámbito del periodismo cultural para Canal 22 México y por su cobertura en el FIC.

El gobierno de Guanajuato, entregó la Presea Eugenio Trueba Olivares a Aurora Cárdenas, por su liderazgo y visión al frente del Conservatorio de Celaya; y a Alfonso Ochoa Tapia, distinguido como Periodista Destacado por su incansable entrega y labor en los medios de comunicación y por su faceta como escritor.

La secretaria de Cultura de Veracruz, Maria Xochitl Molina, agradeció la invitación y la Rectora General de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, subrayó que la Máxima Casa de Estudios del estado se une al FIC para celebrar la creatividad humana y la dignidad de la vida, por medio de múltiples expresiones artísticas.

Terminada la ceremonia se llevó a cabo el espectáculo inaugural con Fandango monumental: Fiesta de son y raíz. Una pléyade de sones jarochos y huapangos que interpretaron niñas, niños y jóvenes de los: Semilleros Ensamble Tradicional Huasteco “Cántaros de sol”, de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz; Semillero Ensamble Tradicional Comunitario de son jarocho, de San Andrés Tuxtla, Veracruz; y Semillero Tradicional Comunitario de son huasteco “Kuitól Tének”, de Naranjo Amatlán, Veracruz.