“He vendido 100 pesos diarios si bien nos va”: florista del panteón de los Olivos

Irapuato, Guanajuato.- La irapuatense hace 10 años comenzó a vender sus flores en este recinto de descanso, últimamente las cosas han estado muy difíciles para ella, se encuentra enferma y con las ventas por los suelos.

“Duramos mas de 3 meses con el local cerrado y ahora que comenzamos a vender, hay muchas restricciones, las ventas están bajas y yo estoy enferma y sin dinero”, comentó.

La señora Alicia mencionó que a ella si le cerraron su negocio y dos locales estuvieron con sus actividades normales a lo que ella dice; “No entiendo por que a unos si y a otros no nos permitieron vender”.

“Hhorita ya ve que nos dicen que no se les va a vender a la gente que viene de visita, unas personas vinieron a comprarles unas flores al señor del otro lado y ya se las regresaron, pues no los dejaron ingresar, ahora solo dejaran entrar a la gente de los sepelios para que ya no vendamos”, explicó.

Comentaron que lamentablemente las ventas han sido de 100 pesos diarios algunas veces 50 y les ha tocado días que no venden nada.

“Esta pandemia nos esta llevando a la calle” concluyó.