Abren consulta para construir un Guanajuato turístico inclusivo y accesible

León, Guanajuato.- Con la participación de diversos sectores, se desarrolló el segundo Foro de Consulta sobre Turismo Accesible, en el que se plantearon propuestas para avanzar hacia destinos turísticos más incluyentes y accesibles, como la colocación de placas con información inclusiva en espacios públicos de la entidad. Es la continuidad del primer foro, realizado el 30 de septiembre en Purísima de Bustos.

En el foro en León, el diputado Jesús Hernández Hernández, presidente de la Comisión para las Juventudes y Deporte, señaló que las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en los espacios turísticos no pueden ser vistas desde la indiferencia, por lo que es necesario pasar de la observación a la acción.

Destacó que la iniciativa de turismo accesible contempla seis acciones concretas: establecer criterios de accesibilidad en hoteles, restaurantes, museos, centros históricos, zonas arqueológicas, parques y atractivos naturales; impulsar condiciones de accesibilidad física, como rampas, rutas accesibles, baños, elevadores y superficies adecuadas; garantizar información turística accesible mediante recursos auditivos, lenguaje sencillo y herramientas digitales; fortalecer la capacitación del personal del sector turístico; crear un directorio estatal de servicios turísticos accesibles que permita identificar establecimientos con las condiciones necesarias; y establecer el sello o distintivo “Turismo Accesible Guanajuato” para reconocer a los establecimientos que cumplan con criterios de accesibilidad, a partir de evaluaciones que también permitan detectar las áreas que aún requieren atención.

Claudia Lorena Campos Delgado, directora de Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Turismo e Identidad, señaló que eliminar las barreras que limitan las experiencias de quienes visitan la entidad y de quienes habitan sus municipios requiere considerar cada etapa del viaje, desde la información disponible y la movilidad, hasta las condiciones de los espacios públicos, los servicios turísticos, los recintos y las experiencias que se ofrecen.

Afirmó que un turismo accesible no solo facilita el acceso a un lugar, sino que abre posibilidades, genera condiciones de igualdad y permite que la identidad de Guanajuato llegue a más personas, por lo que llamó a continuar con acciones que contribuyan a construir un estado incluyente, donde todas las personas tengan la oportunidad de viajar y disfrutar de sus destinos.

El programa continuó con la participación de tres ponentes: Fátima Celina Hernández García, Enry José Ricardo Pérez Anaya y Claudia Lorena Peralta Antiga, señalaron que uno de los principales retos para avanzar hacia un turismo accesible es cambiar la percepción de la accesibilidad como un gasto. Explicaron que, en particular para pequeños establecimientos, la capacitación del personal puede percibirse como una carga adicional, por lo que consideraron necesario generar mayor conciencia sobre los beneficios de contar con servicios preparados para atender a todas las personas y promover una visión en la que la accesibilidad forme parte de la calidad de los servicios turísticos.

Asimismo, destacaron la importancia de reconocer las necesidades de las personas de apoyo que acompañan a quienes viven con alguna discapacidad. Explicaron que esa figura no sustituye a la persona con discapacidad, no toma decisiones por ella ni ocupa su lugar, sino que proporciona los apoyos necesarios para favorecer su participación con la mayor autonomía posible.

Manifestaron que la planeación de actividades, eventos y viajes debe considerar que la unidad de viaje no siempre está conformada por una sola persona o situación, sino que también representa un reto para la elaboración de presupuestos y la organización de servicios turísticos accesibles.

En otra de las intervenciones se resaltó que la accesibilidad debe analizarse desde el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, el cual reconoce que las limitaciones no dependen únicamente de las condiciones individuales de una persona, sino también de las barreras presentes en su entorno.

Finalmente, se planteó que un destino no puede considerarse plenamente incluyente si las personas con discapacidad solo tienen la posibilidad de elegir entre aquellos establecimientos o espacios que han sido identificados como accesibles y se subrayó que la verdadera inclusión implica que puedan elegir un restaurante, museo, playa, hotel o cualquier otro atractivo por sus preferencias, ubicación, características o experiencias que ofrece, y no únicamente porque es uno de los pocos espacios que cuenta con condiciones de accesibilidad.

La presidenta de la Comisión de Turismo, diputada Miriam Reyes Carmona, remarcó la importancia de escuchar las distintas experiencias de las personas y considerar sus voces en la toma de decisiones, particularmente en materia de accesibilidad turística.

La legisladora reconoció que Guanajuato ha avanzado de manera significativa en materia de accesibilidad; sin embargo, subrayó que aún existen retos por atender. Explicó que las personas con discapacidad, así como sus familias y quienes forman parte de su entorno cercano, viven directamente las dificultades que persisten para acceder a distintos espacios, por lo que consideró necesario continuar impulsando acciones que permitan garantizar condiciones de igualdad e inclusión en los destinos turísticos del estado.

Reyes Carmona enfatizó que hablar de turismo accesible implica revisar toda la experiencia de viaje, desde la información disponible para organizar una visita hasta el transporte, el hospedaje, los recorridos, la señalización y los sanitarios. Por ello, llamó a fortalecer las condiciones de accesibilidad para que todas las personas puedan disfrutar de los atractivos turísticos de Guanajuato con autonomía, seguridad y dignidad.

En el evento estuvieron presentes la diputada Miriam Reyes Carmona y el diputado Jesús Hernández Hernández, así como Claudia Lorena Campos Delgado, directora de Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Turismo e Identidad, y público en general.

Por turismo accesible en todo Guanajuato

En la mesa de trabajo realizada en Purísima del Rincón, el objetivo fue analizar propuestas para impulsar la inclusión en los destinos turísticos de la entidad, entre ellas la colocación de placas inclusivas en zonas públicas, se realizó el primer foro de consulta sobre Turismo Accesible.

El programa contó con la participación de la doctora Enriqueta Martínez López, quien dijo en su ponencia que el trabajo coordinado entre las distintas áreas e instituciones resulta fundamental para construir municipios inclusivos, donde todas las personas puedan disfrutar de los espacios y servicios en igualdad de condiciones.

Martínez López puntualizó que existe una deuda social con las personas con discapacidad y subrayó que las principales barreras no se encuentran en la condición de cada persona, sino en la infraestructura, el entorno y las propias condiciones sociales, por lo que llamó a fortalecer acciones que permitan eliminar estos obstáculos y garantizar una verdadera inclusión.

Posteriormente, el licenciado Cristóbal Getsemani Sánchez Calvillo destacó que la inclusión representa un proceso más amplio que requiere acciones concretas y condiciones materiales que permitan construir sociedades más justas, donde todas las personas tengan la posibilidad de participar de manera igualitaria. Añadió que, en materia turística, la inclusión debe garantizar que las personas puedan conocer y disfrutar el patrimonio cultural y turístico del país, mediante recursos, servicios y espacios que respondan a sus distintas necesidades.

Asimismo, explicó que un destino no puede considerarse plenamente inclusivo si sus espacios y servicios no cuentan con condiciones de accesibilidad para las personas viajeras con discapacidad.

La tercera ponencia estuvo a cargo de la maestra Elisa Jaime Rangel, quien señaló que la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva requiere acciones de mayor alcance, continuidad y compromiso, con especial atención a la educación y la solidaridad humana. En este sentido, subrayó que la solidaridad y el compromiso colectivo son fundamentales para avanzar hacia una sociedad donde las diferencias no representen obstáculos para la participación y el pleno ejercicio de los derechos.

Finalmente, el presidente municipal de Purísima del Rincón, Roberto García Urbano, enfatizó que parte de las acciones emprendidas en Jalpa de Cánovas corresponde a fortalecer la accesibilidad, entre ellas la incorporación de circuitos accesibles y rampas integradas de manera armónica al empedrado histórico.

Indicó que esas adecuaciones permiten que las personas usuarias de silla de ruedas, quienes tienen movilidad reducida, y las personas adultas mayores, tanto habitantes como visitantes, puedan transitar con mayor seguridad, autonomía y dignidad.

García Urbano enfatizó que la accesibilidad universal representa un compromiso con la justicia social y una condición necesaria para que todas las personas.

En el evento estuvieron presentes las personas diputadas Miriam Reyes Carmona, Noemí Márquez Márquez, Jesús Hernández Hernández y Aldo Iván Márquez Becerra.

Asimismo, se contó con la presencia de Claudia Lorena Campos Delgado, directora de Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Turismo e Identidad del Gobierno del Estado de Guanajuato; el presidente municipal de Purísima del Rincón, Roberto García Urbano; así como personas de distintas áreas del Congreso del Estado.