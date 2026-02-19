Dolores Hidalgo; cubano mata a su pareja, ataca a su suegra y se suicida

El hombre agredió a balazos a su familia en su domicilio y una de las víctimas murió, él fue encontrado sin vida en otro inmueble

Redacción Notus19 febrero, 2026

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- En la comunidad de cerro blanco de Dolores Hidalgo, un hombre de nacionalidad cubana agredió a balazos a su pareja y a su suegra, luego quitarse la vida en otro inmueble. Una de las mujeres fue trasladada al hospital, pero se confirmó el deceso de la segunda. 

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el hecho se llevó a cabo la mañana del jueves y que gracias a reportes de los vecinos pudieron atender a la mujer que aún tenía signos vitales. Por su parte el autor del ataque y una de las víctimas perdieron la vida a causa de las lesiones.  

Aunque no se ha aclarado la identidad de los implicados, las autoridades realizan las investigaciones que corresponden para aclarar la mecánica de los hechos.” Se trata de un hecho lamentable y aislado”, se informó en el comunicado. 

