Conexión con autobuses, el reto para el tren Irapuato-Guadalajara

Guanajuato, Gto.- El gobierno federal ya definió sus propuestas de terrenos para las estación es del tren que saldrá de Irapuato rumbo a Guadalajara. La zona metropolitana de León tendrá cuatro estaciones y ya hay lugares propuestos para su ubicación. El reto es cómo vincularlos con los sistemas de transporte urbano, suburbano e intermunicipal de la zona.

Desde Irapuato, el tren de pasajeros anunciado por el gobierno federal tomará la ruta de la actual vía de ferrocarril hasta la entrada a San Francisco del Rincón. De ahí en adelante tendrá un trazo nuevo, hasta poblaciones del estado de Jalisco y llegar al centro de la ciudad de Guadalajara. Ahí volverá a usar las rutas existentes de vías hasta Zapopan.

La ruta por el Bajío

El tren saldrá de Irapuato y por la ruta marcada por la vía existente llegará hasta Silao de la Victoria. La nueva estación estará junto a la antigua. Estará a menos de un kilómetro del centro de la ciudad y se encuentra en una zona donde podrá haber conectividad con autobuses hacia las ciudades de Guanajuato y Romita.

La siguiente estación estará al norte de la terminal y la pista del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, en territorio silaoense también. Ahí podrá conectar con el puerto interior por las avenidas Mineral de Peñafiel y Mina de Guadalupe. Para ir al aeropuerto deberá construirse una vía de acceso.

En León también se llegará por la ruta de la vía existente y la nueva estación estará metros al poniente de la antigua, que se encuentra en pésimas condiciones. Estará cerca del parque Juárez, por donde pasan líneas y rutas del Sistema Integrado de Transporte que tienen como base la terminal Timoteo Lozano, ubicada a poco más de un kilómetro al oriente.

El camino por la vía existente sigue hasta la entrada a San Francisco del Rincón. En vez de virar hacia el norte, rumbo a Lagos de Moreno, lo hará primero hacia el poniente y luego al sur, aprovechando el derecho de vía del libramiento de la ciudad.

La estación estará en el sur y tendrá conexión con San Francisco del Rincón y Purísima de Bustos a través del boulevard Guadalupe Victoria. De ahí en adelante saldrá de San Francisco y tomará por campo abierto hasta Capilla de Guadalupe y Tepatitlán, Jalisco. Seguirá por la carretera Lagos de Moreno-Guadalajara para seguir hasta Zapotlanejo y entrar a la zona urbana de Guadalajara.

El reto es que, como deberá hacerlo Irapuato, Silao, León y las ciudades del Rincón aprovechen el paso del tren para reestructurar sus sistemas de movilidad, desde estacionamientos para autos hasta los autobuses y ciclovías.

Cabe señalar que habrá dos tipos de servicios: el normal, que irá de estación a estación y el expreso, que sólo tocará las ciudades de mayor demanda: Irapuato, quizá Silao, León y luego hasta poblaciones jaliscienses.