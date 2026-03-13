Guanajuato y Silao trabajan en coordinación para prevenir delitos

Guanajuato, Guanajuato.- Ante el registro de hechos delictivos en zonas limítrofes entre los municipios de Guanajuato y Silao, los gobiernos de ambas localidades acordaron reforzar acciones compartidas y mejorar la coordinación entre corporaciones policiales.

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, Mauricio Vázquez, sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo del municipio de Silao, Rubén Omar Jaramillo Mariscal.

Abordaron temas operativos y de coordinación intermunicipal para reforzar las estrategias de vigilancia y prevención en las comunidades colindantes entre ambos municipios, con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta y presencia policial en estas zonas.

Coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente entre corporaciones, así como implementar acciones conjuntas que permitan prevenir delitos y brindar mayor tranquilidad a las familias que habitan en estas comunidades.

En la reunión también participaron el titular del C4, Guillermo Cisneros y el subsecretario de Prevención, Luis Gamba, quienes expusieron propuestas para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, patrullajes coordinados y acciones preventivas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que la colaboración entre municipios es fundamental para consolidar estrategias integrales de seguridad, por lo que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades de la región para proteger a las familias guanajuatenses.