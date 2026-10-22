3 motociclistas heridos tras choque contra tráiler en la Abasolo-Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El accidente entre una motocicleta y un tráiler en la carretera Abasolo-Pénjamo dejó a tres hombres lesionados cerca de la Marmolera en Pénjamo. Al parecer, las 3 víctimas iban a bordo de la motocicleta y dos de ellas fueron trasladadas a recibir atención médica a un hospital.

El percance fue atendido por Cruz Roja y Oximedic; los paramédicos determinaron que uno de los hombres tenía lesiones que fueron revisadas en el lugar. Asimismo, elementos de seguridad cerraron parcialmente los carriles para retirar los vehículos y liberar la circulación.

Algunas piezas de la moto quedaron esparcidas por el camino, y el camión de carga quedó en la vialidad, invadiendo parte de la misma. Hasta el momento, se desconoce la mecánica del accidente, pero las autoridades se encargarán de deslindar responsabilidades.