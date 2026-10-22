3 motociclistas heridos tras choque contra tráiler en la Abasolo-Pénjamo

A la altura de la Marmolera se reportaron dos hombres que requirieron traslado al hospital, uno más fue valorado en el lugar

Redacción Notus22 octubre, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- El accidente entre una motocicleta y un tráiler en la carretera Abasolo-Pénjamo dejó a tres hombres lesionados cerca de la Marmolera en Pénjamo. Al parecer, las 3 víctimas iban a bordo de la motocicleta y dos de ellas fueron trasladadas a recibir atención médica a un hospital.

El percance fue atendido por Cruz Roja y Oximedic; los paramédicos determinaron que uno de los hombres tenía lesiones que fueron revisadas en el lugar. Asimismo, elementos de seguridad cerraron parcialmente los carriles para retirar los vehículos y liberar la circulación.

Algunas piezas de la moto quedaron esparcidas por el camino, y el camión de carga quedó en la vialidad, invadiendo parte de la misma.  Hasta el momento, se desconoce la mecánica del accidente, pero las autoridades se encargarán de deslindar responsabilidades.

Redacción Notus22 octubre, 2026

Redacción Notus

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