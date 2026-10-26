Guanajuato prepara cambios a Tocando Corazones para ampliar la participación de organizaciones en 2027

Guanajuato, Gto.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo anunció que se preparan cambios al programa Tocando Corazones para 2027, con el propósito de ampliar las oportunidades de participación de organizaciones civiles y grupos organizados que desarrollan proyectos de apoyo social en Guanajuato.

Durante el programa Conectando con la Gente, la mandataria explicó que las modificaciones se plantearon después de escuchar las propuestas de casi 200 organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los principales cambios será recibir todos los proyectos durante el periodo establecido en las convocatorias, sin cerrar anticipadamente la plataforma cuando se alcance el monto disponible.

Además, se buscará dar mayor importancia al impacto social de las propuestas, al número de personas beneficiadas y a la capacidad de las organizaciones para desarrollar sus proyectos, sin considerar únicamente sus años de antigüedad.

La gobernadora reconoció el trabajo que realizan las asociaciones civiles para atender necesidades de las comunidades, particularmente en aquellos sectores a los que las instituciones gubernamentales no siempre pueden llegar por sí solas.

“Hay que reconocer que la sociedad civil organizada tiene causas que atiende de manera natural y es maravilloso ver cómo la gente ayuda a la gente”, expresó.

Tocando Corazones dispone de 705.3 millones de pesos en 2026

La secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, informó que el programa cuenta este año con un presupuesto de 705.3 millones de pesos, que incluye las dos convocatorias, gastos operativos y capacitaciones.

En la primera convocatoria se aprobaron 73 proyectos por un monto de 152.8 millones de pesos, de los cuales 26 organizaciones recibieron apoyo por primera vez.

La segunda convocatoria, cuyo periodo de recepción ya concluyó, dispone de una bolsa de 536.8 millones de pesos.

En esta etapa se registraron 203 proyectos que solicitaron, en conjunto, 680 millones de pesos.

Los resultados se darán a conocer el próximo 20 de noviembre a través de la plataforma de Tocando Corazones.

Buscan ampliar las oportunidades para las organizaciones civiles

Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que los cambios previstos para 2027 buscan que más organizaciones puedan presentar sus proyectos y acceder a las oportunidades que ofrece el programa.

Explicó que las asociaciones que no obtengan financiamiento en las convocatorias actuales podrán volver a participar en futuras ediciones.

También recordó que no es indispensable contar con una asociación civil formalmente constituida para comenzar a participar, ya que Tocando Corazones contempla apoyos para que los grupos organizados puedan dar ese paso y fortalecer su trabajo.

El programa permite acceder a financiamiento, capacitación y acompañamiento para desarrollar proyectos relacionados con la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, prevención de adicciones, salud mental, educación, alimentación y otras necesidades comunitarias.

Especialistas y representantes ciudadanos participan en la evaluación

Rosario Corona Amador explicó que Tocando Corazones cuenta con un proceso público de evaluación y seguimiento de los recursos.

A través de su plataforma, cualquier persona puede consultar las organizaciones que solicitaron apoyo, los montos requeridos, los dictámenes que justifican la aprobación o rechazo de los proyectos y los avances en el ejercicio del presupuesto.

Por su parte, Katya Morales Prado, integrante del Grupo Especializado de Evaluación, destacó que entre 60 y 80 especialistas participan voluntariamente y sin recibir remuneración en la revisión de las propuestas.

Los especialistas analizan las necesidades que atiende cada proyecto, su viabilidad y el impacto social que puede generar.

Posteriormente, las propuestas pasan a subcomités integrados por representantes de la sociedad civil, del sector empresarial y del Gobierno.

Finalmente, el Comité de Selección determina cuáles proyectos recibirán los apoyos.

Asociación de Dolores Hidalgo amplía atención a niñas y niños

Durante el programa también se compartió la experiencia del Centro de Desarrollo Integral Kaleo A. C., de Dolores Hidalgo.

Su director, Luis Alberto Torres García Travesi, explicó que la organización comenzó actividades en 2022 con aproximadamente 12 niños y actualmente cuenta con una lista de 110 beneficiarios.

Señaló que, mediante el respaldo de Tocando Corazones, pudieron fortalecer su equipo de trabajo y ampliar los servicios de apoyo escolar, alimentación y acompañamiento emocional.

Estos servicios también representan un apoyo para madres trabajadoras.

La gobernadora reiteró que las organizaciones civiles y los grupos organizados pueden acercarse a la Secretaría del Nuevo Comienzo para conocer las convocatorias y recibir orientación sobre sus proyectos.

“Si ustedes tienen alguna causa social, pues acérquense con nosotros para poder apoyarles y que puedan ir dándole forma, quizás a su proyecto, o impulsando su proyecto a través de este gran programa”, expresó.

Las organizaciones interesadas podrán consultar en la plataforma de Tocando Corazones los requisitos, las próximas convocatorias y los resultados de la segunda convocatoria de 2026, que serán publicados el 20 de noviembre.