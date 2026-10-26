Balean a 3 jóvenes en el centro de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- En un ataque armado, presuntos sicarios dejaron 3 hombres, al parecer, jóvenes, lesionados sobre la calle Independencia, casi esquina con Joaquín Pardavé, en el centro de Pénjamo. Supuestamente, el estado de salud de una de las víctimas es crítico.

Los reportes de varias detonaciones alertaron a la policía municipal cerca de las 10 de la noche del domingo. Según testimonios una de las personas fue trasladada por sus propios medios a recibir atención médica.

La zona quedó acordonada por las autoridades, en tanto que las víctimas fueron llevadas a un hospital. La Fiscalía del Estado comenzó una carpeta de investigación para dar con los presuntos responsables y establecer el móvil del hecho delictivo.

Por ahora, las identidades de las personas afectadas permanecen en calidad de desconocidas.