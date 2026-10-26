Balean a 3 jóvenes en el centro de Pénjamo

Presuntos sicarios atacaron a las víctimas en la calle Independencia, casi esquina con Joaquín Pardavé, dejando a una de ellas al parecer en estado crítico

Redacción Notus26 octubre, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- En un ataque armado, presuntos sicarios dejaron 3 hombres, al parecer, jóvenes, lesionados sobre la calle Independencia, casi esquina con Joaquín Pardavé, en el centro de Pénjamo. Supuestamente, el estado de salud de una de las víctimas es crítico.

Los reportes de varias detonaciones alertaron a la policía municipal cerca de las 10 de la noche del domingo. Según testimonios una de las personas fue trasladada por sus propios medios a recibir atención médica.

La zona quedó acordonada por las autoridades, en tanto que las víctimas fueron llevadas a un hospital. La Fiscalía del Estado comenzó una carpeta de investigación para dar con los presuntos responsables y establecer el móvil del hecho delictivo.

Por ahora, las identidades de las personas afectadas permanecen en calidad de desconocidas.

Redacción Notus26 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información