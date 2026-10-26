Entregan 110 auxiliares auditivos a 61 personas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un total de 61 personas de entre 10 y 96 años de edad recibieron 110 auxiliares auditivos mediante el programa Escuchemos Juntos 2026, desarrollado por el Sistema DIF Municipal de Irapuato en colaboración con Tiendas Bara, con una inversión de 662 mil 247 pesos con 63 centavos.

Los dispositivos fueron destinados a personas con pérdida auditiva leve, moderada, severa o profunda, ya sea de origen genético, congénito o adquirido, con el propósito de mejorar sus posibilidades de comunicación, autonomía e inclusión en sus actividades cotidianas.

La entrega fue encabezada por la presidenta municipal de Irapuato, quien destacó la importancia de que los beneficiarios cuenten con herramientas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

“Hoy les quiero dar las gracias porque confiaron y hoy está aquí el resultado de esa confianza, en que todos y cada uno de ustedes van a poder ver ese antes y después, esa mejora en la calidad de vida de cada uno de ustedes”, expresó la alcaldesa.

Tiendas Bara donó más de 662 mil pesos para los auxiliares auditivos

La presidenta del Sistema DIF Municipal, Valeria Alfaro García, explicó que la entrega de los auxiliares auditivos surgió de una propuesta de Tiendas Bara para realizar una campaña de redondeo a beneficio de la institución.

A partir de esta iniciativa, ambas partes analizaron las necesidades de la población y determinaron destinar los recursos a la adquisición de dispositivos para personas con dificultades auditivas.

“Tiendas Bara nos hizo la propuesta de redondear para el DIF Municipal y nos sentamos a platicar cuál era la necesidad imperante para nuestra gente. Llegamos a la conclusión de que se necesitaban auxiliares auditivos para ustedes y nos pusimos a trabajar”, manifestó.

La aportación económica fue de 662 mil 247 pesos con 63 centavos, recursos que permitieron beneficiar a 61 irapuatenses mediante la entrega de 110 dispositivos.

Programa busca mejorar la comunicación y autonomía de los beneficiarios

El programa Escuchemos Juntos 2026 está dirigido a personas que presentan distintos grados de pérdida auditiva y requieren auxiliares que les permitan mejorar su comunicación.

Entre los beneficiarios se encuentran personas de diferentes edades, desde menores de 10 años hasta adultos mayores de 96 años.

De acuerdo con el DIF Municipal, contar con estos dispositivos puede favorecer la participación de las personas en sus actividades familiares, educativas y sociales.

Valeria Alfaro García señaló que la institución mantiene la colaboración con distintos sectores de la sociedad para acercar apoyos a quienes los necesitan.

La entrega forma parte de las acciones contempladas en el Programa de Gobierno Municipal, dentro del eje estratégico Tu Familia con Valores.

Con esta jornada, el DIF Municipal y Tiendas Bara concretaron la entrega de los auxiliares auditivos mediante una colaboración orientada a atender las necesidades de personas con dificultades de audición en Irapuato.