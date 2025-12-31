Gobierno estatal brinda refugio a mujeres en riesgo de violencia

Guanajuato, Guanajuato.– Frente a la violencia extrema que pone en riesgo la vida de las mujeres, el Gobierno de la Gente brinda resguardo y atención integral a mujeres en riesgo de violencia feminicida a través de un Refugio temporal, diseñado como un espacio seguro para ellas y sus hijas e hijos.

Este Refugio, operado por la Secretaría de las Mujeres, ofrece protección inmediata y condiciones que permiten a las mujeres interrumpir ciclos de violencia, reducir riesgos y comenzar procesos de recuperación física, emocional y jurídica, bajo una perspectiva de género que reconoce las desigualdades estructurales que enfrentan.

La atención que se brinda incluye alojamiento, alimentación, vestimenta, atención médica, asesoría jurídica, atención psicológica, capacitación para el empleo y acceso a una bolsa de trabajo, con el objetivo de fortalecer la autonomía y la toma de decisiones de las mujeres víctimas de violencia de riesgo feminicida.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Itzel Balderas, explicó que el ingreso al Refugio se determina a partir de la aplicación del Instrumento de Valoración de Riesgo de Violencia Feminicida, que permite identificar el nivel de peligro y activar de manera inmediata las Órdenes de Protección correspondientes.

“Cuando una mujer se encuentra en riesgo alto, la prioridad es salvaguardar su vida y la de sus hijas e hijos. El Refugio representa una medida de protección que rompe con la idea de que las mujeres deben permanecer en contextos violentos por falta de alternativas seguras”, señaló.

En lo que va de 2025, 51 mujeres y 57 acompañantes, entre hijas e hijos, han sido atendidos en este Refugio, esta cifra es mayor a la del 2024, en el que en total 35 mujeres y 35 acompañantes fueron resguardados.

Con estas acciones, el Gobierno de la Gente reafirma su compromiso con la prevención de la violencia feminicida, la protección de la vida de las mujeres y la construcción de una vida libre de violencia.

En este espacio, las mujeres reciben atención integral y especializada en psicología, trabajo social y área jurídica, así como servicios de enfermería, educación y talleres que fortalecen sus capacidades para reconstruir sus proyectos de vida en entornos libres de violencia.