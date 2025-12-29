Aulas Hospitalarias: programa de atención educativa durante hospitalizaciones

Acámbaro, Guanajuato.- En Guanajuato, la educación llega incluso a los momentos más difíciles. La Secretaría de Educación de Guanajuato SEG, a través de la Delegación Regional VII y el programa Aula Hospitalaria, amplió este año la atención educativa a niñas, niños y adolescentes que reciben tratamiento en el Hospital General de Acámbaro, sumándose a los servicios ya disponibles en Celaya, Irapuato, Guanajuato y León.

Con más de mil atenciones educativas realizadas en 2025, el Aula Hospitalaria de Acámbaro se ha consolidado como un espacio indispensable para sostener los aprendizajes de pacientes de entre 2 y 17 años. Actualmente, brinda acompañamiento continuo a más de 50 estudiantes, además de atender a niñas y niños que requieren apoyo ocasional durante su estancia hospitalaria. Gracias a esta labor, cada menor recibe una educación oportuna, flexible y sensible a su situación de salud.

La Delegada Regional de Educación VII, Verónica Orozco, destacó el valor social y humano de esta acción: “El Aula Hospitalaria nos recuerda que la educación debe llegar a todas partes y en todo momento. Es un derecho que debe sostenerse incluso en los momentos más difíciles, y en Guanajuato trabajamos para que ninguna niña o niño quede fuera de la oportunidad de aprender”.

El programa no sólo garantiza continuidad académica; también se convierte en un espacio de contención emocional y recuperación anímica. Las y los estudiantes encuentran en el aula un refugio para aprender, jugar, expresarse y mantener su vínculo con la escuela mientras atraviesan tratamientos médicos.

El impacto de este trabajo se fortalece gracias a una coordinación estrecha entre áreas de psicología, nutrición y trabajo social del Hospital General. Esta atención integral ha permitido que las niñas, niños y adolescentes muestren avances significativos en su lectura, cálculo matemático, escritura y uso de plataformas digitales, contribuyendo a un desarrollo académico más completo en medio de su proceso de recuperación.