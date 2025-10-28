Guanajuato envía ayuda a familias afectadas por inundaciones

Silao, Guanajuato.- La Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo y el presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, dieron el banderazo de salida a más de 41 mil artículos donados rumbo a los estados de Veracruz, Hidalgo y Querétaro.

La Mandataria Estatal agradeció y reconoció el compromiso social y la generosidad de las familias guanajuatenses, instituciones, dependencias, empresas y asociaciones civiles que, a través de sus donativos, se sumaron a esta causa impulsada por el Voluntariado de la Gente y el Sistema DIF Estatal, en respuesta a la convocatoria de apoyo humanitario emitida por el Gobierno del Estado.

“Guanajuato sabe ser solidario con quien más nos necesitan, hoy estamos enviando la ayuda que requieren nuestros hermanos que se han visto afectado por las inundaciones de los últimos días, esta ayuda va del corazón de Guanajuato hasta Veracruz, Hidalgo y Querétaro. A ustedes hermanas, hermanos, les decimos que no están solos y que Guanajuato se solidariza y los abraza con todo nuestro amor”, destacó.

“Gracias de corazón a todas y todos los guanajuatenses que han mostrado su espíritu solidario. Su ayuda llegará a miles de familias que hoy enfrentan momentos muy difíciles. Este esfuerzo colectivo refleja el corazón a de nuestra gente”, agradeció la Gobernadora.

Por su parte, Juan Carlos Montesinos Carranza agradeció a las y los voluntarios que con entusiasmo han participado en la colecta y en la clasificación de los insumos para asegurar que lleguen en buen estado a las familias afectadas.

“Gracias al trabajo en equipo del gobierno estatal y DIF Estatal van estos camiones llenos de esperanza para todas y todos ustedes, no están solas, no están solos, cuentan con todos nosotros en Guanajuato. El esfuerzo conjunto del Voluntariado de la Gente, hoy logramos reunir hasta el día de hoy de 41 mil artículos en perfectas condiciones para apoyar a quienes más lo necesitan. Guanajuato demuestra una vez más su espíritu solidario”, subrayó.

Entre las donaciones recibidas se contabilizaron 41 mil 535 artículos, entre los que destacan insumos alimenticios no perecederos, agua embotellada, productos y herramientas de limpieza, así como artículos de higiene personal.

El DIF Estatal destacó la participación generosa de decenas de personas así como de aliados como el CBTIS 21 de León, CECAMED, Laboratorio Estatal de Salud León, Familia Verdín Valadez, Grupo Mitoteras y Mitoteros de Guanajuato, DIF Uriangato, IPLANEG, Sistema Estatal Anticorrupción, Archivo General del Estado, General Motors Silao, ISSEG, UTAPE y el Centro Estatal de Tamizaje Oportuno; Secretaría de Derechos Humanos; Secretaría del Nuevo Comienzo; DIF Municipal de Ocampo; Coordinación de Comunicación Social; Oficina de Representación de Gobierno en la CDMX; Instituto de Innovación de Guanajuato; Secretaria de Finanzas; DIF Municipal de Romita; entre otros.

La colecta, continuará abierta hasta el 31 de octubre, con centros de acopio ubicados en:

· Parque Guanajuato Bicentenario, Carretera de cuota km 3.8, Los Rodríguez, Silao.

· Centro de Gobierno de León, Delta 201, Fracciones de Santa Julia, León.

· Hospital Pediátrico de León, Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 4725, León.

· Centro de Gobierno en Irapuato, Av. Siglo XXI No. 412, Los Sauces, Irapuato.

Además, los Sistemas DIF Municipales se han sumado para facilitar la recepción de donativos en todo el estado.

Para quienes deseen sumarse a esta noble causa, se ha habilitado el WhatsApp 473 73 73 818 para resolver dudas o brindar orientación sobre las donaciones, así como la cuenta BBVA 0152020202, CLABE 012225001520202024 a nombre del Sistema DIF Estatal.