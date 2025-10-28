Manuel Doblado celebra el Día de Muertos con la segunda edición del Festival Luz que Guía

Manuel Doblado, Guanajuato.- La segunda edición del Festival Luz que Guía dará inicio este 29 de octubre, ofreciendo a la comunidad y visitantes una experiencia cultural y tradicional en torno al Día de Muertos.

El 29 de octubre, la Plaza de Armas Insurgente José Antonio Torres se llenará de altares y tapetes elaborados con la participación de instituciones educativas y comercios locales. La inauguración oficial será el 30 de octubre a las 20:00 horas, momento en que el H. Ayuntamiento 2024-2027 dará inicio a la fiesta, uniendo arte y tradición.

El 31 de octubre, a las 19:00 horas, se realizará el Recorrido Tren de Leyendas, visitando ocho sitios emblemáticos del municipio, como el Ojo de Agua y el Lienzo Charro, mientras se escuchan relatos de leyendas mexicanas.

El festival concluirá el 1 de noviembre con el Desfile de Catrinas 2025, que comenzará a las 19:30 horas en el Blvd. Juárez y se dirigirá a la Plaza de Armas, con la participación de estudiantes, comercios y colectivos locales, mostrando disfraces de catrinas y catrines llenos de creatividad y elegancia.

El Festival Luz que Guía invita a la comunidad a vivir y compartir la tradición, rendir homenaje a los seres queridos y disfrutar de actividades culturales que resaltan la identidad y el arte de Manuel Doblado.