Manuel Doblado celebra el Día de Muertos con la segunda edición del Festival Luz que Guía

Del 29 de octubre al 1 de noviembre, la ciudad ofrecerá altares, tapetes, recorridos de leyendas y el tradicional Desfile de Catrinas

Redacción Notus28 octubre, 2025

Manuel Doblado, Guanajuato.- La segunda edición del Festival Luz que Guía dará inicio este 29 de octubre, ofreciendo a la comunidad y visitantes una experiencia cultural y tradicional en torno al Día de Muertos.

El 29 de octubre, la Plaza de Armas Insurgente José Antonio Torres se llenará de altares y tapetes elaborados con la participación de instituciones educativas y comercios locales. La inauguración oficial será el 30 de octubre a las 20:00 horas, momento en que el H. Ayuntamiento 2024-2027 dará inicio a la fiesta, uniendo arte y tradición.

El 31 de octubre, a las 19:00 horas, se realizará el Recorrido Tren de Leyendas, visitando ocho sitios emblemáticos del municipio, como el Ojo de Agua y el Lienzo Charro, mientras se escuchan relatos de leyendas mexicanas.

El festival concluirá el 1 de noviembre con el Desfile de Catrinas 2025, que comenzará a las 19:30 horas en el Blvd. Juárez y se dirigirá a la Plaza de Armas, con la participación de estudiantes, comercios y colectivos locales, mostrando disfraces de catrinas y catrines llenos de creatividad y elegancia.

El Festival Luz que Guía invita a la comunidad a vivir y compartir la tradición, rendir homenaje a los seres queridos y disfrutar de actividades culturales que resaltan la identidad y el arte de Manuel Doblado.

Redacción Notus28 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información