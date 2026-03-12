Guanajuato capital presenta programa cultural de Semana Santa

Guanajuato, Guanajuato.- La presidencia municipal presentó lo que será el primer Festival de Semana Santa “Tradiciones y Sabores”- El objetivo será posicionar a la capital como destino para el turismo religioso, cultural y gastronómico.

Este festival integra una agenda que incluye música sacra, procesiones, charlas históricas y una oferta gastronómica única que busca proyectar la esencia de Guanajuato ante México y el mundo.

Durante la presentación, la presidenta municipal Samantha Smith destacó que Guanajuato es una ciudad que ha crecido alrededor de su espiritualidad y vida comunitaria. “La Semana Santa es uno de los momentos más significativos para nuestras familias. Este festival busca que quienes nos visiten vivan Guanajuato en toda su expresión: en sus templos, sus callejones y su gran oferta culinaria”, afirmó la presidenta municipal, quien además subrayó que esta temporada es vital para el sustento de miles de familias que dependen del turismo.

Se estima que, a nivel estatal, la llegada de visitantes supere los 1.2 millones de personas, generando una derrama económica superior a los 3 mil 71 millones de pesos, de los cuales Guanajuato Capital será protagonista gracias a su vocación turística.

Como parte de esta primera edición, se presentó una nueva Ruta Religiosa, diseñada para que los turistas redescubran la ciudad desde su historia y arquitectura sacra, fomentando una mayor estancia en el municipio.

El programa arranca el miércoles 25 de marzo y destaca celebraciones emblemáticas como:

* Viernes de Dolores (27 de marzo): El tradicional “Día de las Flores”, donde ciudadanos, hoteles y comercios regalarán nieve y agua. Además, se inaugurará el “Festival de las Siete Cazuelas” en conjunto con la CANIRAC.

* Procesiones: Se realizarán los recorridos del Domingo de Ramos y las solemnes procesiones del Santo Entierro el Viernes Santo en los templos de San Sebastián, San Roque y La Compañía, entre otros más.

* Semana de Música Sacra: Del 6 al 12 de abril, recintos como la Basílica Colegiata y el Teatro Juárez albergarán conciertos de órgano, ensambles vocales y la presentación de la Camerata de la Nueva España.

Finalmente, Smith Gutiérrez agradeció la colaboración de las instituciones religiosas, autoridades culturales y el sector restaurantero: “La suma de esfuerzos entre sociedad, iglesia y gobierno es lo que permite que nuestra ciudad siga creciendo y fortaleciendo su identidad”.

Como parte de la presentación del programa del festival, tambien participaron el Padre Víctor González, Rector de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato; Denisse Michelini Ojeda, Directora de Turismo, Hospitalidad y Economía; Alicia Mercado Presidenta de la CANIRAC, así como otras personalidades.

Para consultar el programa completo de sedes y horarios, la ciudadanía puede visitar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Guanajuato.

Inauguran consultorio médico y dental gratuito en la ex Estación del Ferrocarril

A partir de este miércoles comienza a funcionar el Consultorio Médico Gratuito, ubicado en la ex Estación del Ferrocarril.

Ante decenas de ciudadanas y ciudadanos, miembros del Club Rotario, ediles y miembros del gabinete, la presidenta municipal Samantha Smith encabezó la ceremonia de inauguración. El espacio fue renovado con una inversión de un millón de pesos, que incluye dos consultorios de medicina general y un consultorio dental, en los que las personas podrán acudir de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas a recibir atención médica de manera gratuita, con un enfoque especial en salud preventiva y los mismos días, de 9:00 a 15 horas para atención dental.

La doctora Jessica Patlán, directora de Salud informó que las actividades de promoción comienzan el 12 y 13 de marzo con la primera campaña de salud reproductiva del año, y el 20 de marzo con la campaña de planificación familiar, con aplicación de implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos.