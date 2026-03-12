Diputada de Morena Guanajuato no pedirá licencia de maternidad

Edith Moreno informó que sólo tomará unos días de descanso, pero no descuidará sus labores legislativas y trabajará a distancia

Redacción Notus12 marzo, 2026

Celaya, Guanajuato.- Edith Moreno, presidenta de la mesa directiva del Congreso estatal y diputada local de Morena, informó que luego de dar a luz se tomará unos días de descanso, pero no descuidará sus labores legislativas, trabajando a distancia.

“Respecto a la sesión ordinaria del próximo 19 de marzo, mi equipo legislativo evalúala posibilidad de que el vicepresidente de la Mesa Directiva conduzca los trabajos parlamentarios, mientras que yo participaré de manera remota, garantizando así la continuidad institucional y el cumplimiento de mis responsabilidades como legisladora”, puntualizó en un comunicado.

Cabe destacar que su esposo, el secretario de ayuntamiento de Celaya Daniel Nieto, compartió una imagen dándole la bienvenida a la nueva integrante de la familia, por lo que el periodo para que la diputada regrese de manera presencial a sus labores, comenzó a contar.

Redacción Notus12 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información