Guanajuato activa operativo en 11 panteones para prevenir dengue y riesgos sanitarios

San Luis de la Paz, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato implementó el Operativo Panteones 2026 para prevenir enfermedades y reducir riesgos sanitarios durante las celebraciones de Día de Muertos, mediante acciones de vigilancia, saneamiento y promoción de prácticas saludables en 11 cementerios de cinco municipios.

A través de la Jurisdicción Sanitaria II, brigadistas realizan recorridos en panteones de Doctor Mora, San Miguel de Allende, San José Iturbide, San Luis de la Paz y Victoria, donde verifican las condiciones de limpieza, los servicios sanitarios, la disponibilidad de agua potable, el manejo de residuos, el mantenimiento de áreas verdes y el estado de las cercas perimetrales.

Revisan panteones para prevenir el dengue

El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, explicó que las inspecciones también buscan evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, mediante la detección de recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua.

Como medida preventiva, la dependencia promueve el uso de flores artificiales y recomienda colocar arena hasta cubrir tres cuartas partes de los floreros, con el fin de evitar la acumulación de agua y la formación de criaderos de mosquitos.

Supervisarán puestos de comida el 2 de noviembre

Como parte del operativo, el próximo 2 de noviembre se supervisará a comerciantes y establecimientos de alimentos ubicados en las inmediaciones de los panteones. Las acciones incluirán capacitaciones, evaluaciones a puestos ambulantes y verificaciones sanitarias a locales fijos.

También se revisará la calidad del agua mediante el monitoreo de cloro residual libre y, cuando sea necesario, la cloración de depósitos. Los comerciantes recibirán orientación sobre lavado de manos, higiene y manejo seguro de alimentos.

Recomiendan medidas de higiene a las familias

La Secretaría de Salud exhortó a la población a depositar la basura en los contenedores correspondientes y mantener limpios los espacios de los cementerios. Asimismo, recomendó lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial cuando sea necesario.

Además, pidió consumir alimentos preparados higiénicamente y bebidas seguras. En caso de consumir hielo, recomendó verificar que provenga de agua potable y que haya sido manipulado de manera adecuada.