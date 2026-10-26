Accidente de tráiler en Cuarto Cinturón Vial complica circulación

Tres carriles fueron afectados por la volcadura de la caja de un tractocamión en la vialidad hacia Plaza Cibeles

Redacción Notus26 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La volcadura de un tráiler en El Cuarto Cinturón Vial de Arandas hacia Plaza Cibeles afectó tres carriles. Al parecer, la caja que transportaba se volteó, quedando en medio de la vialidad la mañana de este lunes.

Automovilistas que circulaban por la zona informaron a las autoridades; Policía Municipal y Tránsito atendieron el reporte. Sin embargo, la fila de vehículos comenzó a acumularse, generando embotellamiento.

Hasta el momento no se reportaron lesionados o daños graves, al igual que el móvil del percance, permanece desconocido. Elementos de seguridad recomiendan evitar la vialidad hasta el retiro del tractocamión y la liberación del camino.

 

Redacción Notus26 octubre, 2026

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