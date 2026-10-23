Congreso de Guanajuato aprueba reformas de Impacto Ambiental

Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado declaró aprobada la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reformó la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, reestructurar las instancias del Tribunal de Disciplina Judicial, regular los procesos de evaluación, postulación y elección de personas magistradas y juzgadoras en la entidad, la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, soberanía nacional y establecer el derecho al conocimiento del cuidado del medio ambiente.

De igual manera, se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de varias propuestas legales. Esto es: una larga lista de propuestas de la oposición morenista que fueron “bateadas”.

Avalan reformas en materia de Evaluación de Impacto Ambiental

El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas a la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, con la finalidad de fortalecer el procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).

Los cambios abarcan la incorporación de la gaceta ecológica estatal, entendida como un instrumento electrónico de difusión de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, en la que se publicarán las disposiciones jurídicas, decretos, reglamentos, acuerdos y demás actos administrativos realizados por el poder ejecutivo del estado y demás autoridades ambientales.

También se actualiza la denominación de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, y se precisa que las autoridades ejercerán sus atribuciones de manera coordinada y de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y con la Ley para Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Las modificaciones amplían las excepciones de evaluación de impacto ambiental asignadas a la autoridad local, al sumarse los aprovechamientos forestales en el apartado de especies de difícil regeneración; y se adicionan dos nuevos elementos a la excepción de obras y actividades, incluyendo explícitamente los humedales y las zonas federales.

Asimismo, se expresa que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento preventivo, además de que, una vez recibida la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente pondrá la información a disposición del público dentro de los cinco días hábiles siguientes publicando un aviso en la Gaceta Ecológica Estatal, respecto del proyecto, obra o actividad a evaluar, con el fin de que pueda ser consultado por cualquier persona.

La panista María Isabel Ortiz Mantilla presentó el dictamen en materia de impacto ambiental y el morenista David Martínez Mendizábal dijo que la evaluación sirve para conocer, antes de que una obra se realice, cuáles pueden ser sus efectos en el medio ambiente, qué riesgos existen y qué medidas deben establecerse para prevenir o reducir esos daños.

Mencionó que se logró que ese carácter preventivo quedara mucho más claro dentro de la ley; se incorporan expresamente los principios de prevención y precaución para la evaluación, la toma de decisiones y la resolución que emita la autoridad.

Subrayó que otro de los principales avances es la creación de la gaceta ecológica estatal, ya que buena parte de los conflictos sociales tienen que ver con la implantación de obras de infraestructura, edificios, puentes. El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.

Asuntos generales

La morenista María Eugenia García Oliveros abordó la crisis del agua destacando la situación crítica sufrida en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco y resaltó la inversión de alrededor de 13,000 millones de pesos anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender el problema en dicha entidad, comparándolo con el respaldo previo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Nuevo León como muestra del compromiso de la Cuarta Transformación ante la incapacidad de los gobiernos locales para resolver estas emergencias.

Le reviró Angélica Casillas Martínez, quien indicó que no era comparable hablar de tres entidades federativas con condiciones diferentes, que en el caso de Guadalajara la contaminación es por incompetencia, en Nuevo León otro tema y que Guanajuato es otra historia y habría que conocerla; se debe a la contaminación antropogénica y de los mantos freáticos.

El panista Jesús Hernández Hernández manifestó que la discriminación se manifiesta de distintas maneras. En ese sentido, habló de los ajustes razonables, los cuales, dijo, no eran privilegios, concesiones ni favores sino derechos que deben garantizarse.

El emecista Rodrigo González Zaragoza hizo un llamado a mantener la unidad republicana y el diálogo institucional para responder a la preocupación ciudadana en León sobre su infraestructura vial, señalando que resulta inaceptable que una ciudad de casi dos millones de habitantes siga dependiendo de un solo acceso principal y enfatizó que la movilidad no debe priorizar únicamente a los automóviles mediante obras costosas como el proyectado puente vehicular de casi 440 millones de pesos, sino apostar por un transporte público de avanzada y alternativas seguras para mujeres e infancias.

El ecologista aliado al panismo, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, rectificó hechos al mencionar que León tiene más de tres accesos para llegar, que es real que requiere el nuevo acceso en comento y que el recurso se destinará a diferentes obras; mientras, que el congresista Jorge Arturo Espadas Galván manifestó que León tiene muchas necesidades de movilidad y que se tiene que poner primero a las personas, que para ejercer un recurso se tienen que cumplir con diversos requisitos y eso no se hizo.

El panista Roberto Carlos Terán alertó sobre el crítico avance del gusano barrenador en Guanajuato que registra 82 casos activos en 21 municipios y presencia detectada en especies bovinas, caninas e incluso en 15 seres humanos de la entidad, además de exigir al Gobierno Federal una estrategia territorial efectiva en lugar de meros comunicados, advirtiendo que la plaga atenta contra la salud y el sector agropecuario, donde ya afecta a 30 estados con más de 600 contagios humanos y ocho defunciones.

Finalmente, el panista ahora morenista José Salvador Tovar Vargas habló sobre Silao de la Victoria, su desarrollo y el crecimiento que ha tenido, sin embargo, apuntó que la crisis de inseguridad ha afectado el municipio de manera alarmante y que lo que estaba en juego no eran cifras sino personas y la confianza que tienen en las instituciones que tienen para protegerlos. Hizo un llamado para que las propuestas de un punto de acuerdo en la materia se atiendan.