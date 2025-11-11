¡Gracias Revolución!: asueto el lunes 17 de noviembre

Guanajuato.- Ya viene el 20 de noviembre y aunque sabemos que es una fecha importante en la historia de México, también significa otra cosa: no hay clases. En esta ocasión, el aniversario de la Revolución caerá en jueves, así que la Secretaría de Educación cambió la celebración para el lunes 17.

Con este adelanto los estudiantes desde kínder hasta universidad tendrán un puente para dormir más, no bañarse temprano y no hacer tarea para entregarla el lunes. Gracias a los revolucionarios por regalar al calendario escolar un día de descanso antes del maratón Guadalupe-Reyes.

Otros días de asueto para nivel básico

Noviembre tiene dos días festivos oficiales, el día de Muertos y el día de la Revolución, sin embargo, niños y adolescentes todavía podrán tomarse un día de descanso el viernes 28 de noviembre. Esto ya que los maestros de primaria y secundaria tendrán una sesión de Consejo Técnico, como acostumbran cada fin de mes.