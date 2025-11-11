Autoridades llaman a cuidarse ante el frío y repunte de enfermedades en Guanajuato

Guanajuato.- La Secretaría de Salud hace un llamado a la población a que extreme las medidas preventivas ante el descenso de las temperaturas en los 46 municipios.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá informó que desde el 13 de octubre que comenzó la vacunación por temporada invernal en los 46 municipios se han reforzado las acciones de vigilancia y control epidemiológico.

Exhortó a la población a que aproveche la campaña de vacunación invernal, que incluye la aplicación de dosis contra influenza y COVID-19, disponibles de manera gratuita en las unidades de salud del estado.

Cortés Alcalá explicó que en el plano estatal de influenza se han aplicado cerca del 45 % de dosis, 35 % de avances en la aplicación de dosis contra el COVID-19 y un 45 % de aplicación de la meta de neumococo.

La meta es aplicar en total 1.7 millones de dosis contra influenza, 522 mil contra el COVID-19 y 264 mil contra el neumococo.

Es importante extremar precauciones especialmente de niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o crónicas, exhortó el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá.

Para grupos vulnerables la Secretaría de Salud implementó la vacunación contra la influenza.

Cortés Alcalá añadió que, durante la presente temporada invernal, se prevé la entrada de varios frentes fríos que provocarán bajas temperaturas, heladas y vientos fuertes, principalmente en las zonas serranas y del norte del estado.

Recomendaciones para la población: