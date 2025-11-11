Alerta de ciberataque: robo de datos a Fiscalía de Guanajuato

Guanajuato.- La empresa de ciberseguridad Hackmanac alertó sobre un ciberataque realizado por el grupo internacional Tekir APT hacia la Fiscalía del Estado de Guanajuato en el que se extrajeron más de 250 GB de datos para una presunta extorsión . Expedientes judiciales, comunicaciones internas e identificaciones personales fueron “robados” se adjudican los miembros de Tekir APT.

Según los mismos hackers, se cifraron todos los subdominios, entre los que se incluyen los de la oficina del fiscal general, el departamento policiaco y el gobierno municipal. Aparentemente, revelaran la información tomada si no se paga un rescate antes del 20 de noviembre.

De acuerdo con los reportes de la ciudadanía, el sistema de la institución “se cayó” el fin de semana pasado. Esto representó un problema para realizar denuncias, revisar expedientes, entre otras funciones del portal, inclusive, los agentes de los ministerios públicos estuvieron trabajando y levantando denuncias “a mano”.

La fiscalía tuvo un evento deportivo el domingo, que coincidió con la falla en el portal, razón que se presume, fue usada por el personal como justificación para no desempeñar sus actividades de manera habitual.

Además, las consecuencias no sólo afectarían a la fiscalía, sino también al gobierno guanajuatense. Hackmanac calificó la alerta como pendiente de verificación, sin embargo, de ser cierto, las autoridades deberán pagar un alto precio para la recuperación de datos sensibles.