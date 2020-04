Gobierno federal manda medicamentos “dudosos” a enfermos de VIH

Irapuato, Guanajuato

“No todos los antirretrovirales caen bien en el organismo, me preocupa mucho…”, así lo dijo Arturo Martínez Álvarez presidente de Desarrollo Humano y Sexualidad (Dehuse) evidenció que el Gobierno Federal mandó nuevos medicamentos a los enfermos de VIH al parecer sin haber probado su eficacia.

La Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, informó que se tienen 2 mil 588 pacientes portadores del VIH, 79 de Irapuato, 73 de Celaya, 40 de Salamanca y 150 de León, que encabeza la lista.

Arturo Martínez Álvarez presidente de Desarrollo Humano y Sexualidad (Dehuse) contó que afortunadamente ya tienen los antirretrovirales en tiempo y forma, ya que era un tema que los tenía muy afectados tiempo atrás por no contar con el apoyo de los medicamentos.

“En el momento fue muy complicado y difícil y sobretodo fue algo que nos afectó psicológicamente…ya que la suspensión de los antirretrovirales, los estudios y medicamentos por la falta de recurso fue muy difícil, en estos momentos lo tenemos en tiempo y en forma” dijo.

Aunque Martínez Álvarez aclaró que se encuentra muy preocupado por el cambio de los antirretrovirales en la canasta básica, comentando que por parte de la federación se está haciendo este cambio.

“No todos los antirretrovirales caen bien en el organismo, me preocupa mucho, para poder hacer un cambio tenemos que tener un estudio para ver que tratamiento nos cae bien de acuerdo a cada sistema, nosotros no podemos estar quemando ningún cartucho ya que los antirretrovirales es lo único que tenemos ahorita para mantenernos bien y no llegar a un SIDA”. Concluyó.

¿Qué es un antiretroviral?

La terapia antirretroviral esta específicamente diseñada para impedir la replicación del VIH dentro del organismo y así evitar que disminuya el número de células CD4, las células atacadas por el virus. Si los fármacos resultan eficaces, el VIH ya no puede infectar nuevas células al mismo ritmo, lo que preserva los niveles de células CD4 de modo que el sistema inmunitario puede seguir ejerciendo su función de defensa del organismo

Sin embargo, cabe tener en cuenta que los antirretrovirales no consiguen erradicar la infección del organismo, por lo que es muy importante tomar los medicamentos tal como han sido prescritos para mantener el virus bajo control.

¿Quieres conocer la historia del presidente de Desarrollo humano y sexualidad (Dehuse)?

Arturo Álvarez tiene 20 años viviendo con VIH y ayudando a los demás, fue diagnosticado con VIH a los 28 años de edad; su pareja en ese entonces murió de sida.