Campus León UG ofrece salud, educación y servicios tecnológicos

León, Guanajuato.- El Campus León de la Universidad de Guanajuato (UG), a través de su Ecosistema de Vinculación, Innovación y Desarrollo Aplicado del Conocimiento (VIDA UG), consolida la colaboración entre la academia, la industria, el gobierno y la sociedad.

Esta iniciativa se alinea a la visión de la Rectoría General de la UG, para impulsar la vinculación de la Universidad de Guanajuato con diferentes sectores, transformando el conocimiento en innovación y oportunidades para las personas y las comunidades.

VIDA UG tiene una estructura de tres grandes áreas en servicios de salud, educación para la vida y tecnología, cada una con un enfoque estratégico:

Área de Servicios de Salud

Con el compromiso social para el fortalecimiento de la cultura de la prevención, el autocuidado y la atención integral, en la UG Campus León destacan centros especializados con atención ética, profesional y tecnología de vanguardia, disponibles para toda la población:

UERF: Unidad Especializada en Rehabilitación Física.

LUDIMUG: Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular.

CIPAC: Centro de Intervención Psicológica Aplicada a la Comunidad.

CEDEF: Centro de Diagnóstico del Estado Físico.

Área de Servicios de Educación para la Vida

Con el objetivo de impulsar la formación continua, el aprendizaje permanente y el desarrollo humano, integrando esfuerzos de las Divisiones de Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingenierías, y Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León, este eje desarrolla oportunidades con programas de educación accesibles, pertinentes y de calidad.

El Centro de Servicios de Lenguas Extranjeras amplía las oportunidades académicas y laborales mediante la enseñanza de seis idiomas:

Español

Inglés

Francés

Japonés

Italiano

Alemán

Destaca el convenio con Pearson, que acredita a la UG como Centro de Aplicación de certificaciones internacionales con validez global; así como la incorporación de exámenes de certificación profesional a través de Pearson VUE -Virtual University Enterprise- en disciplinas tecnológicas y académicas con empresas como:

Cisco Systems, con certificaciones en redes e infraestructura tecnológica;

Cisco Systems, Adobe, Autodesk, Microsoft, PMI, Oracle y Axis Communications.

Certificaciones académicas y digitales en Adobe, Autodesk, Microsoft (MOS) y PMI Project Management Ready, certificaciones de Oracle, en bases de datos, Java y servicios en la nube.

Axis Communications en el ámbito de telecomunicaciones y video seguridad.

Área de Servicios Tecnológicos

Desde esta área se promueve la innovación, la transferencia del conocimiento y la formación de talento altamente calificado, fomentando la protección de la propiedad intelectual y el acompañamiento a las y los investigadores, emprendedores y desarrolladores.

Esta colaboración con la industria lleva a fortalecer la infraestructura mediante la capacidad tecnológica y formativa del Campus León, como ejemplo de ello se tiene la donación de un brazo robótico Doosan H2017 por parte de KRAH México S.A. de C.V., empresa especializada en la fabricación de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad, equipo con aplicaciones en automatización industrial, manufactura avanzada, investigación y medicina para generar innovación aplicada y soluciones tecnológicas con impacto social.

Así, el Ecosistema VIDA UG–Campus León trabaja por consolidar un espacio vivo donde convergen la ciencia, la tecnología, la salud y la educación, en una visión humanista, innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible del estado, del país y del mundo.