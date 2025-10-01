Gobierno de Irapuato reporta 781 detenciones y más de 23 mil atenciones ciudadanas en septiembre

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Irapuato informó que, como resultado de las acciones de prevención y combate a actividades delictivas y conductas antisociales, en septiembre se registraron 781 detenciones y más de 23 mil atenciones ciudadanas mediante 429 acciones de Proximidad.

Del total de personas detenidas, 723 fueron remitidas a los Juzgados Cívicos por faltas administrativas o al Reglamento de Tránsito, mientras que 58 fueron puestas a disposición del Ministerio Público por su presunta relación con hechos delictivos.

Como parte de los operativos realizados por la Dirección de Policía Municipal en distintas zonas del municipio, se aseguraron 419 dosis de presunta droga cristal, 102 dosis de hierba seca con características de marihuana, una dosis de presunta cocaína, 20 pastillas de medicamento controlado, siete armas de fuego, 67 cartuchos útiles, dinero en efectivo, prendas de vestir y otros objetos.

Durante el mismo periodo se implementaron 156 Puestos de Control Provisional Preventivo, mediante los cuales, junto con otros operativos, fueron asegurados 648 vehículos de motor, de los cuales 66 quedaron a disposición de autoridades competentes para su investigación. Asimismo, se aplicaron 26 dispositivos de alcoholimetría, con 17 personas detenidas por conducir en estado de ebriedad y 23 con aliento alcohólico.

La Unidad de Medicina Táctica de la Policía Municipal brindó 174 atenciones prehospitalarias, mientras que en los Juzgados Cívicos se realizaron 794 audiencias, con la aplicación de 166 multas, 577 arrestos, dos amonestaciones y 35 servicios comunitarios.

En materia de prevención, la Dirección de Proximidad efectuó 429 actividades en escuelas, empresas, parques y colonias, con un alcance de 23 mil 963 personas, abordando temas de autocuidado, prevención de delitos, accidentes y extorsiones.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estas acciones de vigilancia y prevención buscan fortalecer el orden y la paz pública, así como garantizar espacios seguros para la población de Irapuato.