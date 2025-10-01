Abasolense muere en accidente en USA; piden apoyo para repatriarlo

Abasolo, Guanajuato.- La familia de Abraham Vargas Vargas, joven que falleció en Georgia, Estados Unidos, solicita apoyo económico para repatriar su cuerpo. En un accidente vial, él y dos hombres más perdieron la vida al estamparse contra un árbol a bordo de una camioneta en Matt Highway.

Sus seres queridos están realizando colectas e incluso organizan una kermés para que Abraham regrese con su familia.

De acuerdo con medios locales de Georgia, la camioneta en la que viajaba junto a tres personas más perdió el control en una curva de la carretera, en el condado de Forsyth. El conductor, José Alvarado Macario, Alberto Ríos-Pantoja y el abasolense murieron en el accidente. Una cuarta persona fue trasladada al hospital.

El joven era originario de la comunidad de Trinidad en Abasolo y era conocido como “El compa Chicho”.

Entre quienes piden a la comunidad aportar su granito de arena se encuentra su hermana Mili Vargas:

“Con el corazón en la mano pido apoyo para mi hermano y su regreso a casa, cualquier apoyo lo agradezco ,por mas pequeño que paresca se que vendra de corazón en nombre de mis padres sus hijos y mis hermanas , pedimos que pronto regrese con nosotros.”