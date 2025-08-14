Gobierno de Irapuato intensifica campañas permanentes de prevención del delito

Irapuato, Guanajuato.- Prevenir delitos como la extorsión, fraude o secuestro exprés con integrantes de los diferentes sectores de la población, es el objetivo de las campañas permanentes de prevención que, intensifica el Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Lorena Alfaro a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las pláticas preventivas, son realizadas por personal de la dirección de Proximidad Ciudadana en empresas, negocios, sucursales bancarias, hoteles, moteles, así como con integrantes de los diferentes comités vecinales de seguridad.

Rosario Gutiérrez, titular de la dirección de Proximidad Ciudadana, destacó que, la finalidad de las pláticas es dotar a la ciudadanía de las herramientas y protocolos de actuación para evitar ser víctimas de conductas delictivas o antisociales.

“Tenemos varias actividades con la ciudadanía para la prevención como campañas permanentes en los negocios, tenemos dispositivos bancarios, nos acercamos a los negocios a informarles los tipos de recomendaciones que existen”, puntualizó.

Durante las acciones preventivas, personal de la dirección de Proximidad Ciudadana, aconseja a las y los asistentes a la plática, que no brinden a desconocidos su número de teléfono, información personal, de su trabajo, familia o negocio, no publicar en redes sociales su estilo de vida social, familiar o laboral entre otras.

Cómo principal recomendación, se pide a la ciudadanía no contestar llamadas desconocidas y colgar inmediatamente las llamadas con mensajes altisonantes o de amenaza, así como no proporcionar datos personales o familiares.

Al colgar una llamada de posible extorsión, se debe mantener la calma, contactar a sus familiares y reportar la situación ante los números de emergencia 9-1-1 y

Denuncia Anónima 089, para que las autoridades puedan activar los protocolos correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a la población a no dejar sin denuncia todos los casos de intento de extorsión, para que esto facilite la identificación de números involucrados y que se efectúen las investigaciones correspondientes.