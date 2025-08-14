Desactivan alerta Alba de Verónica, presuntamente identificada en La Calera

La silaoense desaparecida el 29 de marzo, al parecer se encontraba entre las víctimas halladas en la fosa clandestina de Irapuato

Redacción Notus14 agosto, 2025

Silao, Guanajuato.- Verónica Vázquez, quien tenía reporte de desaparición desde el 29 de marzo en Silao, ha sido localizada. La alerta del Protocolo Alba fue desactivada el pasado 12 de agosto. La mujer fue presuntamente identificada como parte de las 31 víctimas encontradas en la fosa clandestina de La Calera.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, la silaoense tenía 40 años, ojos redondos color café oscuro, cabello rizado y oscuro, medía 1.50 metros y pesaba 45 kilogramos. El dato de su vestimenta al momento de la desaparición no fue proporcionado, sin embargo, los varios tatuajes en los brazos y el lunar en el pecho que la caracterizaba fueron pistas fundamentales para su reconocimiento.

Al parecer, los restos de Verónica ya fueron entregados a sus seres queridos, quienes habrían de dar sepultura a la víctima. La Fiscalía General autorizó el ingreso de colectivos de buscadores, se espera que, mediante el apoyo de los mismos, la identificación de los cuerpos en La Calera sea más rápida y humanitaria.

Redacción Notus14 agosto, 2025

