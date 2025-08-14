México, tercer país con mayor nivel de criminalidad en el mundo

México.- México es uno de los países que lidera las cifras de criminalidad, alcanzando a nivel mundial el tercer lugar y superando a países como Afganistán, Irán y Rusia, que han estado en guerra. En una escala de medición de 1 a 10 puntos, el país obtuvo un puntaje de 7.57 según Global Organized Crime Index. Los principales factores son la trata de personas, el tráfico de armas, de droga y de flora y fauna.

El Global Organized Crime Index reveló que México ocupa el tercer lugar de los 193 países, estando después de Colombia, que es el segundo y Myanmar, que es el primero. Colombia también es el país con más crimen organizado en el continente americano, del cual el territorio mexicano es el segundo lugar. En América Central, es el número uno.

México es desempeña un papel fundamental en la trata de personas en el centro y norte de América, ya que es el punto de tránsito de las víctimas. El tráfico de personas para fines sexuales parece estar localizado sobre todo en las zonas fronterizas del país como Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Yucatán. En lugares como Guerrero y Oaxaca es más común la explotación laboral, aunque el reclutamiento forzado de los grupos criminales abarca toda la república.

El tráfico de armas es otro de los problemas, donde una gran parte de ellas provienen de Estados Unidos. “Las compras legales de armas de fuego en EUA, por parte de entidades criminales y civiles, contribuyen a la accesibilidad de las armas y a los altos niveles de violencia y criminalidad en México”. Las armas son cada vez más solicitadas por células criminares para todo tipo de actos como el huachicol.

Como líder en fabricación y distribución de drogas, México impulsa el comercio mundial de sustancias ilícitas como la heroína, la cocaína y la marihuana. Baja California, Sonora, Jalisco, Guanajuato y Michoacán son algunos de los estados donde se produce y se mueve la droga. Estados Unidos es uno de sus consumidores.

Estas y otras cuestiones contribuyen a formar los altos niveles en corrupción y delincuencia del país, su situación es ponderada en el top 3 de criminalidad en el mundo.