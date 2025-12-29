CECyTEG invierte 14 mdp en modernizar laboratorios de seis planteles

León, Guanajuato.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) ratifica su compromiso con la excelencia académica y la vanguardia tecnológica al equipar estratégicamente 6 Planteles, con una inversión de 14 millones de pesos destinada a la modernización de sus laboratorios.

Este logro es resultado del trabajo en equipo de la Directora General de CECyTEG, Esther Angélica Medina Rivero, y la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quienes impulsan acciones firmes para garantizar que la juventud guanajuatense cuente con herramientas de última generación para dominar las carreras del futuro.

Con esta inversión se fortalecieron los Laboratorios de Animación Digital con 147 equipos, los de Ciencia de Datos con 106 equipos, y los Laboratorios de Usos Múltiples con 75 equipos, asegurando que las y los estudiantes tengan acceso a tecnología de punta que eleve su competitividad profesional al egreso.

Este equipamiento estratégico representa más que una entrega de equipo: es la actualización de la infraestructura académica que coloca a CECyTEG en la ruta de la innovación y prepara a sus estudiantes para destacar en las industrias más demandadas del presente y del futuro.