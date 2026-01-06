Delfines de Abasolo se mide ante Irapuato TDP en duelo de preparación

Abasolo, Guanajuato.- Con la mira puesta en la segunda vuelta del campeonato de la Tercera División Profesional (TDP), el club Delfines de Abasolo sostendrá un importante encuentro de preparación ante el conjunto de Irapuato TDP, en un duelo que servirá para ajustar detalles y evaluar el rendimiento del plantel.

Por su parte el director Técnico de los Delfines el Joven Miguel Ángel Amador señaló que el equipo tiene los objetivos claros en la segunda vuelta y es apuntalar la generación de jugadores que se identifiquen con la institución abasolense, del mismo modo seguir dando oportunidades a los futbolistas de la región.

Por otro lado, en la cuestión competitiva los Delfines se han propuesto mejorar los resultados de la temporada pasada, así mismo incrementar la cosecha de puntos, y superar lo que se logro en la primera vuelta, además el estratega abasolense dijo que espera que la plaza de Abasolo se convierta en una plaza difícil para cualquier rival que enfrente a los Delfines y no dejar ir puntos de local.

Si todo se conjuga el director técnico de los Delfines tienen la confianza de que el club estará peleando por un lugar en la liguilla y una vez dentro por que no pensar en el campeonato.

Así mismo el club abasolense se ha reforzado de manera importante, inclusive con jugadores que ya han portado la camiseta de la selección nacional, el delantero Daniel Garnica un rompe redes que buscará afianzar la delantera del equipo y Agustín Cardoso un contención quien será el encargado de contrarrestar el juego contrario y al mismo tiempo clarificar la salida del equipo a la ofensiva.

El partido amistoso está programado para el próximo jueves a las 16:00 horas, y se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Abasolo.

Para Delfines de Abasolo, este compromiso representa una oportunidad para medir fuerzas ante un rival de jerarquía dentro del circuito TDP, además de poner en práctica lo trabajado durante los entrenamientos recientes, especialmente en el aspecto táctico y físico.