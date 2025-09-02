Gastronomía, folklore y comercio en Festival Viva Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La capital del estado realizará por segunda ocasión el Festival Viva Guanajuato, del 12 al 16 de septiembre. Es una actividad que conjunta esfuerzos de los sectores público y privado, para ofrecer a habitantes de la capital y a visitantes una amplia gama de eventos y experiencias culturales y gastronómicos para toda la familia, que promueven el orgullo de ser mexicanos.

En rueda de prensa se informó sobre todos los eventos que tendrán lugar esos días: fiestas patrias en restaurantes, un concurso de mixología -cuyos ganadores serán votados por los comensales- y el Mercadito manos de Guanajuato que se instalará en la plaza Allende, del 13 al 15 de septiembre. También habrá presentación del Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato el 15 de septiembre en el Teatro Juárez a las 18:00 horas, así como una exposición fotográfica de los Indios Tejocoteros en el pasaje Von Humboldt.

El 12 de septiembre habrá una degustación de comida mexicana de alto nivel, con reconocidos chefs de Guanajuato a las 18:00 horas en el Mesón de San Antonio; también habrá una mariachada que partirá de la Plaza de la Paz a San Roque a las 19:00 horas y Bjx Moda llega a la capital con una increíble pasarela que tendrá lugar en el Teatro Juárez a las 19:30 horas, ahí se presentarán creaciones de diseñadoras y diseñadores guanajuatenses.

La presidenta municipal, Samantha Smith, dijo que se espera una derrama económica de 60 millones de pesos y una ocupación hotelera del 80 por ciento el fin de semana en el que se realizará el Grito de Independencia en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. La programación completa se puede consultar en las redes sociales del Festival Viva Guanajuato.

Le acompañaron el presidente de la Unión Restaurantera & Catering Santa Fe de Guanajuato, Marco Antonio Borunda Sánchez; la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) Guanajuato; la chef Karen Valadez y el chef Domingo Martínez, así como representantes de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Gente, del Consejo Turístico de Guanajuato Capital y de la Universidad de Guanajuato.