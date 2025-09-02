Atendemos todos los reportes por maltrato animal: Samantha Smith

Sigue la queja de la Asociación Tlacuatzín sobre no tener apoyo, al parecer el problema está en no pertenecer a las asociaciones que integran el consejo ligado a la presidencia

Velio Ortega2 septiembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- En respuesta a la inconformidad hecha pública por la Asociación Tlacatzín Rescue, que manifiesta falta de apoyo de la Policía Ambiental para el rescate de animales: Samantha Smith Gutiérrez, presidenta municipal, aseguró que ningún reporte de maltrato o riesgo para los animales quedará sin atención.

Señaló que el Centro de Atención y Control Animal (CECAA) y la Policía Ambiental son las instancias encargadas de recibir y dar seguimiento a cada caso, en coordinación con el Consejo de Protección Animal y asociaciones de rescatistas.

Añadió que, incluso si el reporte resulta ser falso, como ocurrió con el caballo en el Cerro del Cuarto, se siguen todos los protocolos para no poner en riesgo la atención de emergencias reales.

La presidenta municipal hizo un llamado a la conciencia social, en tanto que Tlacuatzín pidió esta mañana ayuda para trasladar a un cachorro canino atropellado para que recibiera atención veterinaria.

Como carecían de transporte, antes que las rescatistas, llegó una unidad de la Policía Ambiental que trasladó al animalito a la clínica del CECAA. Los reportes señalan que estaba sumamente lastimado y temen se le sacrifique.

Al parecer el problema está en que la asociación no pertenece al Consejo de asociaciones animalistas que integran el consejo ligado a la presidencia municipal.

 

