Ganaderos de Manuel Doblado consolidan organización con más de mil agremiados

Manuel Doblado, Guanajuato.- La unión de Ganaderos de Manuel Doblado celebró su Asamblea Anual, y durante el evento se llevó a cabo la rifa de diversos obsequios, entre ellos costales de semillas, aspersores y un becerro de 260 kg.

Este último donado, como cada año, por el Presidente Municipal, Ing. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.

El Consejo Directivo de la Unión de Ganaderos, encabezada por el ciudadano J. Guadalupe Silverio Mendoza García, dieron la bienvenida a las y los asistentes, quienes formaron parte de esta importante actividad.

Cabe resaltar que esta asociación es una de las más grandes del Estado, destaca con más de 1650 asambleístas, de los cuales 136 son activos con voz y voto durante las asambleas, lo que los convierte en una asociación organizada y ocupada del gremio ganadero en la zona.

La tarde de ayer martes, se dio lugar a la Asamblea Anual en las instalaciones de la Unión Ganadera, en donde luego del protocolo informativo de la propia asamblea, se dio pauta a la rifa de diferentes premios, entre los que destaca el becerro de más de 260 kilos que el Presidente Municipal donó, uno de los premios de rifa más esperados.

El ganador del becerro fue precisamente el señor Jesús León, de la comunidad El Caporal, uno de los ganadores de la tarde.

En su mensaje, el Primer Edil destacó el crecimiento y el trabajo organizado que realiza la directiva.

“Siempre hemos visto que en esta asociación han trabajado de manera honrada y transparente, nosotros nos sumamos y hacemos equipo con la mesa directiva para traer más beneficios a los ganaderos de nuestro municipio”, mencionó el Alcalde, quien añadió que esta es una de las actividades que trae más economía al municipio.

El presídium en esta ocasión estuvo compuesto, por el alcalde Alfaro Reyes, el Presidente de la Asociación, así como del secretario, Jesús Lozano García; el tesorero, Gerardo Aguilera Solís; los vocales Desiderio Loza, Serafín Fuentes, Jaime Lara, Jesús Ruíz, Rubén López, José Luis Ramírez; y los miembros del Consejo de Vigilancia: Hugo Antonio León, Lorena López y José de Jesús González.