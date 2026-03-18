Amplían en Guanajuato red para certificar discapacidad; operan 17 unidades

Guanajuato, Gto.- El Gobierno de la Gente fortalece las acciones para garantizar que las personas con discapacidad accedan de manera cercana, gratuita y oportuna al Certificado Electrónico de Discapacidad (CEDIS), mediante la consolidación de una red estatal de Centros de Valoración y Expedición del Certificado Electrónico de la Discapacidad (CEVADECE).

Como parte de esta estrategia, actualmente 17 unidades médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) ofrecen este servicio, lo que permite acercar el proceso de valoración y certificación a diferentes regiones del estado, facilitando el acceso de la población que requiere este documento oficial.

La Secretaría de Salud de Guanajuato también ha impulsado la capacitación y certificación del personal médico, así como la acreditación de unidades médicas, con el objetivo de fortalecer la calidad en la atención y garantizar valoraciones oportunas y confiables para la emisión del certificado.

El Secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, indicó que el trámite para obtener el CEDIS es voluntario y completamente gratuito, el cual asegura que ninguna persona vea limitado este derecho por razones económicas.

Además, para facilitar su registro puede ser solicitado directamente por la persona interesada o a través de una persona de apoyo, tutor o representante legal.

Estas acciones permiten reducir barreras geográficas y administrativas, facilitando que más personas con discapacidad puedan acceder a este documento que reconoce oficialmente su condición y que es clave para acceder a diversos servicios y apoyos institucionales.

Con ello, el Gobierno de la Gente reafirma día a día su compromiso con la inclusión social, la equidad y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, impulsando políticas públicas que garantizan un acceso más cercano, ágil y accesible a los servicios de salud en los 46 municipios del territorio estatal.