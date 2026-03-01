Clausura Fiscalización bar en zona centro de la capital por presencia de adolescente

Guanajuato, Gto.- La dirección de Fiscalización y Control de la capital, clausuró un bar en la zona centro, luego de detectar la presencia de una persona menor de edad al interior del establecimiento.

La acción tuvo efecto durante un operativo coordinado con la Policía Turística, enfocado en la supervisión de bares y centros nocturnos, y forman parte de los recorridos permanentes que tienen como objetivo verificar que los establecimientos cumplan con la reglamentación vigente, mantengan su documentación en orden y, principalmente, que no permitan el ingreso de menores de edad.

Durante la inspección se confirmó la irregularidad, por lo que se procedió conforme a la normatividad aplicable, y se colocaron los sellos de clausura correspondientes.

Elementos de Fiscalización colocaron los sellos correspondientes y levantaron la multa que marca el reglamento.

La presidenta municipal, Samantha Smith, publicó un mensaje en redes digitales en el que señaló que este tipo de situaciones “no se van a tolerar. Como madre de familia y como Presidenta Municipal, entiendo la gravedad de este tema. Con las niñas, niños y adolescentes no hay medias tintas.”

Enfatizó que en momentos delicados como los que vive el país, la autoridad debe actuar con firmeza, responsabilidad y decisión, y que en Guanajuato Capital la seguridad y el cuidado de las familias es primero.