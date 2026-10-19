Frente frío 2 trae madrugadas de 0 a 5 °C a Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- El frente frío número 2 mantiene un descenso marcado de temperaturas en Guanajuato. De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en algunos municipios se esperan madrugadas de entre 0 y 5 grados centígrados.

En base al servicio meteorológico se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, teniendo el frío matutino hasta el martes 20, cuando volverían las rachas fuertes, y el miércoles 21 podrían regresar los chubascos.

A mediados de semana el clima podría mejorar, aunque no se descarta la entrada de otro sistema frontal, detallando que para el corredor industrial, Irapuato y Salamanca tendrán cielo nublado, noches frescas y posibles lluvias al inicio de la semana.

En Silao se registrarán máximas de entre 27 y 29 grados, lo que implica una amplia diferencia entre la temperatura de la madrugada y la de la tarde.