Frente frío 2 trae madrugadas de 0 a 5 °C a Guanajuato

Conagua prevé chubascos y rachas de viento de hasta 60 km/h; Irapuato y Salamanca tendrán noches frescas y posibles lluvias

Redacción Notus19 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El frente frío número 2 mantiene un descenso marcado de temperaturas en Guanajuato.  De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en algunos municipios se esperan madrugadas de entre 0 y 5 grados centígrados.

En base al servicio meteorológico se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, teniendo el frío matutino hasta el martes 20, cuando volverían las rachas fuertes, y el miércoles 21 podrían regresar los chubascos.

A mediados de semana el clima podría mejorar, aunque no se descarta la entrada de otro sistema frontal, detallando que para el corredor industrial, Irapuato y Salamanca tendrán cielo nublado, noches frescas y posibles lluvias al inicio de la semana.

En Silao se registrarán máximas de entre 27 y 29 grados, lo que implica una amplia diferencia entre la temperatura de la madrugada y la de la tarde.

Redacción Notus19 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información