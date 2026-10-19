Alcaldes de Pénjamo y Abasolo buscan reelegirse

La convocatoria no obliga a quienes ocupan cargos de elección popular a pedir licencia; Job Gallardo había dicho que solo un milagro lo haría contender por la alcaldía

Esaú González Follow on X 19 octubre, 2026
(Izq.) alcaldesa de Pénjamo, Yozajamby molina Balver; (Der.) Alcalde de Abasolo, Job Gallardo Santellano.

Pénjamo, Guanajuato.- La alcaldesa de Pénjamo, Yozajamby Molina Balver y el de Abasolo, Job Gallardo Santellano se registraron para encabezar las coordinaciones municipales de Morena, es decir, perfilan sus candidaturas rumbo a la reelección de 2027.

La alcaldesa de Pénjamo, Yozajamby Molina Balver, se inscribió en el proceso interno de su partido para encabezar los esfuerzos para seguir con la llamada transformación del municipio y con ello abrió la posibilidad para reelegirse.

En el mismo sentido Job Gallardo Santellano, buscaría la reelección, apenas el 2 de septiembre  señaló que “no quiere ser nuevamente presidente municipal”, y dijo al cuestionarlo sobre sí le gustaría asumir otro cargo público, “claro que me gustaría estar en otro cargo”.

En conferencia de prensa, el mandatario municipal dijo que él solo pidió el cargo por una vez y que prefiera dar oportunidad a otras personas para que ocupen de la administración pública del Abasolo.

“Tengo que demostrar que esa primera vez que pedí el cargo valió la pena, mientras tanto no voy a pedir ningún otro cargo”, señaló el edil.

El presidente Job dejó en claro que hay un equipo sólido que puede ocuparse de la administración, pero dijo que solo un milagro lo haría contender por la alcaldía, “solo si la transformación está en riesgo” enfatizó.

Esaú González Follow on X 19 octubre, 2026

Esaú González

Esaú González, periodista mexicano que ha colaborado en diversos medios de Guanajuato y agencias internacionales. Actualmente director de Notus, scout desde los 10 años, voluntario en diversos lugares.

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